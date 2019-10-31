Скандал Трампа с Зеленским: в США приняли резолюцию об открытой фазе импичмента

Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Заседание состоялось в четверг, 31 октября, сообщает The Washington Post. Это первое официальное голосование в рамках процедуры.

"За" резолюцию выступили 232 конгрессмена, "против" – 196 (среди тех, кто не поддержал процедуру, все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов).

Голосование установило следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента.

Зеленский и Трамп Коллаж

Так, резолюция открывает возможность телевизионных слушаний по делу. Она позволяет Белому дому вызывать свидетелей и участвовать в процедуре импичмента, а комитету Палаты по разведке – опубликовать расшифровки закрытых слушаний и доклад о ходе расследования.

Документ также предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование.

Цель, согласно резолюции, – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту Трампа.

"Это крупнейшая охота на ведьм в американской истории!" – отреагировал в Twitter-аккаунте американский глава.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.

Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.

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