Импичмент Трампа: в США появилась новая "жертва" скандала с Зеленским

Советник по делам Европы и России вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс подала в отставку.

Чиновница присутствовала при телефонном разговоре президента Штатов Дональде Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским и позже давала показания делу импичмента, передает CNN.

При этом Уильямс уволилась на два месяца раньше, чем планировалось. Она получила новую должность Центральном командовании Вооруженных сил.

Дженнифер Уильямс

CNN пишет, что роль советника в истории с импичментом повлияла на решение уйти раньше. Во время показаний в Палате представителей Уильямс не отрицала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Позже Дональд Трамп резко критиковал ее за это.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Дженнифер Уильямс сообщила, что резонансный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным".

Вице-президент США Майк Пенс отказался рассекречивать содержание разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Зеленский рассказал, повлияла ли на отношения Украины и США ситуация с импичментом американского главы Дональда Трампа.

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