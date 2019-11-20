"Услуга за услугу": в США подтвердили давление Трампа на Зеленского

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент Дональд Трамп давал указание о давлении на Украину для расследования в отношении сына соперника на выборах Джо Байдена Хантера.
Такое признание дипломат сделал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте главы США, передает Reuters (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Представители комитета часто затрагивали эти сложные вопросы в форме, а была ли "услуга за услугу". Как я и говорил ранее, мой ответ – да", – сказал он.
Трам и Зеленский
Коллаж
Отметим, дипломаты называли Сондленда вместе с другими должностными лицами частью теневой внешнеполитической операции по давлению на Киев по вопросу Байдена.
Сам посол утверждает, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером, а также личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, работал "по прямому указанию президента США".
"Рудольф Джулиани передал министру энергетики Рику Перри, послу Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о решении начать расследование по Burisma и выборов 2016 года.
Джулиани напрямую передал эти запросы украинской стороне, он также передал их напрямую нам", – заявил Сондленд.
Гордон Сондленд
gordonua.com
"Мы все понимали, что эти предварительные условия для [организации] телефонного разговора [Трампа с Зеленским] и встречи в Белом доме отражают желания и требования президента Трампа", – добавил он.
Посол также заявил, что на тот момент он не знал о планах Джулиани по Украине, а если бы знал, то отказался бы от сотрудничества с ним. По его словам, он был категорически против задержки Украине военной помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
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