"Услуга за услугу": в США подтвердили давление Трампа на Зеленского

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент Дональд Трамп давал указание о давлении на Украину для расследования в отношении сына соперника на выборах Джо Байдена Хантера.

Такое признание дипломат сделал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте главы США, передает Reuters (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Представители комитета часто затрагивали эти сложные вопросы в форме, а была ли "услуга за услугу". Как я и говорил ранее, мой ответ – да", – сказал он.

Трам и Зеленский Коллаж

Отметим, дипломаты называли Сондленда вместе с другими должностными лицами частью теневой внешнеполитической операции по давлению на Киев по вопросу Байдена.

Сам посол утверждает, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером, а также личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, работал "по прямому указанию президента США".

"Рудольф Джулиани передал министру энергетики Рику Перри, послу Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о решении начать расследование по Burisma и выборов 2016 года.

Джулиани напрямую передал эти запросы украинской стороне, он также передал их напрямую нам", – заявил Сондленд.

Гордон Сондленд gordonua.com

"Мы все понимали, что эти предварительные условия для [организации] телефонного разговора [Трампа с Зеленским] и встречи в Белом доме отражают желания и требования президента Трампа", – добавил он.

Посол также заявил, что на тот момент он не знал о планах Джулиани по Украине, а если бы знал, то отказался бы от сотрудничества с ним. По его словам, он был категорически против задержки Украине военной помощи.

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