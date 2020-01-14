Импичмент Трампа: в США озвучили дату суда

Сенат Конгресса США 21 января планирует начать судебный процесс по процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает Reuters, об этом сообщил лидер большинства Сената от республиканцев Митч Макконнелл. Для начала рассмотрения дела Палата представителей должна передать в Сенат обвинительное заключение.

"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник", – сказал Макконнелл.

В среду, 15 января, Палата представителей будет голосовать за передачу дела в Сенат. Об этом в Twitter сообщила спикер Нэнси Пелоси.

Накануне она провела несколько непубличных встреч с демократами в Палате представителей, где обсуждалось назначение "менеджеров импичмента", которые будут выступать в Сенате в качестве стороны обвинения. Ожидается, что ими станут конгрессмены-демократы Адам Шифф и Джерри Надлер.

Дональд Трамп ВВС

Как писал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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