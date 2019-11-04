Импичмент Трампа: в США опубликовали стенограммы показаний экс-посла Украины и второго свидетеля

Демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

"С каждым новым интервью мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного преимущества", – отметили в комитете разведки Палаты представителей.

Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

Йованович рассказала, что в конце 2018 года украинские чиновники сообщили: адвокат Трампа Рудольф Джулиани пытается ее дискредитировать. Из фамилий она назвала лишь главу МВД Арсена Авакова, который был обеспокоен возможным вовлечением Украины в американскую политику.

Также она рассказала о попытке Джулиани обойти запрет и "выбить" американскую визу экс-генпрокурору Виктору Шокину.

Маккинли же выразил обеспокоенность тем, что дипломаты США пытаются "собрать негативную политическую информацию во внутриполитических целях". Он отметил, что после скандального разговора Трампа с Зеленским призывал государственного секретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но он игнорировал просьбы.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

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