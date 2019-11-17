Импичмент Трампа: в США дали новые показания о разговоре с Зеленским

Резонансный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным".

Об этом заявила сотрудница вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, которая слышала разговор и дала показания вместе с экс-сотрудником Совета нацбезопасности Тимом Моррисоном, передает Reuters.

Расшифровка показаний была предоставлена в сокращенном виде. Уильямс подтвердила, что Трамп просил Зеленского провести антикоррупционное расследование в отношении его соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

По ее словам, ситуация выглядела так, будто речь шла скорее о "личной политической повестке дня" Трампа, а не о внешнеполитических интересах США.

Моррисон же заявил, что заморозка выплаты помощи Украине была связана с требованием Трампа объявить о планах провести расследование в отношении Байденов и компании Burisma.

В то же время он отметил, что в разговоре двух президентов не заметил ничего незаконного.

Трам и Зеленский Коллаж

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