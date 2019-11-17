Импичмент Трампа: в США дали новые показания о разговоре с Зеленским

Резонансный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным".
Об этом заявила сотрудница вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, которая слышала разговор и дала показания вместе с экс-сотрудником Совета нацбезопасности Тимом Моррисоном, передает Reuters.
Расшифровка показаний была предоставлена в сокращенном виде. Уильямс подтвердила, что Трамп просил Зеленского провести антикоррупционное расследование в отношении его соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.
По ее словам, ситуация выглядела так, будто речь шла скорее о "личной политической повестке дня" Трампа, а не о внешнеполитических интересах США.
Моррисон же заявил, что заморозка выплаты помощи Украине была связана с требованием Трампа объявить о планах провести расследование в отношении Байденов и компании Burisma.
В то же время он отметил, что в разговоре двух президентов не заметил ничего незаконного.
Трам и Зеленский
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
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