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17 ноября • обновлено в 10:52
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Импичмент Трампа: в США дали новые показания о разговоре с Зеленским

1.4т
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Резонансный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным".

Об этом заявила сотрудница вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, которая слышала разговор и дала показания вместе с экс-сотрудником Совета нацбезопасности Тимом Моррисоном, передает Reuters.

Расшифровка показаний была предоставлена в сокращенном виде. Уильямс подтвердила, что Трамп просил Зеленского провести антикоррупционное расследование в отношении его соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

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По ее словам, ситуация выглядела так, будто речь шла скорее о "личной политической повестке дня" Трампа, а не о внешнеполитических интересах США.

Моррисон же заявил, что заморозка выплаты помощи Украине была связана с требованием Трампа объявить о планах провести расследование в отношении Байденов и компании Burisma.

В то же время он отметил, что в разговоре двух президентов не заметил ничего незаконного.

Трам и Зеленский

Трам и Зеленский

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

  • При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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