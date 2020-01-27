Мемуары Болтона об Украине "подставили" Трампа: у адвокатов появилась проблема в деле по импичменту

Команда адвокатов Дональда Трампа приступила ко второму дню предоставления доводов в защиту президента США в ходе процесса по его импичменту.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщило издание The Hill. Эксперты высказали мнение, что работу юристам затруднит публикация части мемуаров бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

В тексте Болтон, в частности, рассказывает, что американский глава заявлял о нежелании выделять помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласиться участвовать в расследовании, связанном с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

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"Я думаю, что книга Болтона и информация о Трампе и Украине в значительной мере усложнит положение защиты", – заявил профессор права в университете Ричмонда Карл Тобиас.

Источники The Hill полагают, что команда адвокатов не сформулирует все доводы в понедельник, и закончит только 28 января.

Ранее демократ Адам Шифф, являющийся одним из "идеологов" вынесения импичмента Трампу, заявил, что после публикации The New York Times Болтона обязательно следует вызвать в сенат в качестве свидетеля по делу об импичменте.

Два сенатора-республиканца на фоне статьи о Болтоне выступили в поддержку того, чтобы в сенате выступали свидетели. Это противоречит общей позиции Республиканской партии, заявляющей, что для процесса в сенате не требуются свидетели и дополнительные документы.

"Все более вероятно, что другие республиканцы присоединятся к тем из нас, кто считает, что мы должны выслушать Джона Болтона", – заявил республиканец Митт Ромни.

"Сообщения о книге Болтона подкрепляют довод о необходимости свидетелей", – сказала республиканка Сьюзан Коллинз.

Сенаторы-республиканцы ожидают, что голосование о свидетелях состоится в пятницу. В ходе голосования сенаторы решат, вызывать ли свидетелей на слушания по импичменту, чего требуют демократы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Болтон в своих мемуарах писал, что вместе с госсекретарем Майком Помпео, а также главой Минобороны Марком Эспером якобы пытался убедить Трампа разблокировать помощь Украине.

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