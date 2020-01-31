Импичмент Трампа: Сенат США провалил важное голосование

Сенат США отклонил ходатайство по делу об импичменте президента Дональда Трампа о привлечении свидетелей и документов на суд.

За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов верхней палаты американского парламента, против – 51, передает The Washington Post.

Решение поддержали все демократы и двое республиканцев, а все голоса против – за республиканцами.

Сенат США провалил важное голосование по импичменту Трампа

Это значит, что Сенат может перейти к голосованию за статьи импичмента, которые Палата представителей выдвинула против Трампа.

Демократы настаивали на том, чтобы вызвать бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и других должностных лиц, которые отказались участвовать в заседаниях Палаты представителей по расследованию.

"Но большинство сенаторов Республиканской партии во главе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом собрались на защиту президента и заявили, что его не следует снимать с должности", – сказано в сообщении.

"Большинство Сената США определило, что многочисленных свидетелей и более 28 тысяч страниц документов, которые уже имеются в наличии, достаточно для того, чтобы оценить обвинения руководства Палаты и завершить процесс по делу об импичменте", – сказал Макконнелл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Дженнифер Уильямс сообщила, что резонансный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным".

Вице-президент США Майк Пенс отказался рассекречивать содержание разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Зеленский рассказал, повлияла ли на отношения Украины и США ситуация с импичментом американского главы Дональда Трампа.

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