Импичмент Трампа: рассекречены подробности отставки экс-посла США в Украине

Экс-посла США в Украине Мари Йованович сняли с должности из-за того, что она призвала украинских чиновников расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

К тому же дипломат передала свой запрос по официальным каналам, передает Associated Press.

Источники агентства сообщают, что Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях.

Отметим, что ранее десять сенаторов-демократов из комитета Сената по международным отношениям потребовали от главы Госдепа Майка Помпео объяснить отстранение Йованович.

"Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более чем тридцатилетней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение – что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов", – сказано в послании политиков.

Сенаторы потребовали от госсекретаря США "не препятствовать ее (Йованович) показаниям в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия".

Дональд Трамп

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