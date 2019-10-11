Импичмент Трампа: рассекречены подробности отставки экс-посла США в Украине

Экс-посла США в Украине Мари Йованович сняли с должности из-за того, что она призвала украинских чиновников расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
К тому же дипломат передала свой запрос по официальным каналам, передает Associated Press.
Источники агентства сообщают, что Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях.
Отметим, что ранее десять сенаторов-демократов из комитета Сената по международным отношениям потребовали от главы Госдепа Майка Помпео объяснить отстранение Йованович.
"Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более чем тридцатилетней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение – что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов", – сказано в послании политиков.
Сенаторы потребовали от госсекретаря США "не препятствовать ее (Йованович) показаниям в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия".
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.
Стало известно, что Волкер на своей должности мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.
Позже Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
11 октября Йованович даст показания перед Конгрессом в ходе расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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