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11 октября • обновлено в 13:28
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Импичмент Трампа: рассекречены подробности отставки экс-посла США в Украине

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Экс-посла США в Украине Мари Йованович сняли с должности из-за того, что она призвала украинских чиновников расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

К тому же дипломат передала свой запрос по официальным каналам, передает Associated Press.

Источники агентства сообщают, что Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях.

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Отметим, что ранее десять сенаторов-демократов из комитета Сената по международным отношениям потребовали от главы Госдепа Майка Помпео объяснить отстранение Йованович.

"Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более чем тридцатилетней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение – что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов", – сказано в послании политиков.

Сенаторы потребовали от госсекретаря США "не препятствовать ее (Йованович) показаниям в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Мари Йованович Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
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Kom AV
Kom AV
Действительно, интересно что они с ней не поделили. У мадам исключительно интересная биография. Киргизия, она там и тут же тюльпановая революция. Армения, мадам возглавила самое большое диппредставительство США и тут же начинаются протесты и голодовки оппозиции. А сколько слухов и домыслов о методах её ведении дел на Украине, целый роман можно написать...
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