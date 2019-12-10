Показания лживы? Помощник Зеленского "перевернул" скандал с импичментом Трампа

Заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом ставят под сомнение достоверность показаний американского посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание Time. Уточняется, что украинский глава встретился с Пенсом в Варшаве 1 сентября.

В своих показаниях в Конгрессе Сондленд утверждал, что после встречи "поймал" Ермака и сообщил ему, что помощи Украине не будет, пока Киев "не сделает публичное заявление".

Зеленский в обмен на "разблокирование" помощи якобы должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах-2016 и заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в стране.

Трамп и Зеленский Коллаж

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью основывается на показаниях свидетелей, в том числе Сондленда. Однако слова Ермака о встрече в Варшаве противоречат показаниям посла.

Помощник Зеленского в интервью Times подтвердил, что пересекался с Сондлендом в тот день, однако содержательного разговора у них не было: "Мы столкнулись в коридоре рядом за эскалатором, когда я направлялся к выходу... И я помню – а у меня память хорошая – что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили".

Ермак также отметил, что по поводу его показаний в Конгрессе США никто с ним не связывался.

Подчеркивается, что контакт Сондленда с Ермаком – единственный известный случай, когда американский чиновник сообщал представителю украинских властей о зависимости выделения помощи США от заявления о конкретных расследованиях в Украине.

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