Показания лживы? Помощник Зеленского "перевернул" скандал с импичментом Трампа

Заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом ставят под сомнение достоверность показаний американского посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках импичмента Дональда Трампа.
Об этом сообщило издание Time. Уточняется, что украинский глава встретился с Пенсом в Варшаве 1 сентября.
В своих показаниях в Конгрессе Сондленд утверждал, что после встречи "поймал" Ермака и сообщил ему, что помощи Украине не будет, пока Киев "не сделает публичное заявление".
Зеленский в обмен на "разблокирование" помощи якобы должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах-2016 и заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в стране.
Трамп и Зеленский
Коллаж
Обвинение Трампа в злоупотреблении властью основывается на показаниях свидетелей, в том числе Сондленда. Однако слова Ермака о встрече в Варшаве противоречат показаниям посла.
Помощник Зеленского в интервью Times подтвердил, что пересекался с Сондлендом в тот день, однако содержательного разговора у них не было: "Мы столкнулись в коридоре рядом за эскалатором, когда я направлялся к выходу... И я помню – а у меня память хорошая – что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили".
Ермак также отметил, что по поводу его показаний в Конгрессе США никто с ним не связывался.
Подчеркивается, что контакт Сондленда с Ермаком – единственный известный случай, когда американский чиновник сообщал представителю украинских властей о зависимости выделения помощи США от заявления о конкретных расследованиях в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.
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