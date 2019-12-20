"Будет, как 2 раза до этого": Луценко дал прогноз по импичменту Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли будет доведен до конца, поскольку у Демократической партии не хватит голосов.

Своим мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 20 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта ситуация закончится, как два раза до этого. Первый раз – в самом начале существования Штатов и второй – с президентом Биллом Клинтоном. Сенат не дал голосов для окончательного импичмента, были нужны 2/3", – озвучил Луценко.

Луценко дал прогноз по импичменту Трампа Скриншот из видео

По его словам, у Республиканской партии в нынешнем парламенте более 50%, а голосование в нижней палате Конгресса шло четко по партийному принципу.

"Думаю, это закончится лишь как громкий элемент предвыборной компании перед президентской гонкой в 2020 году", – добавил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям.

Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с обидной речью на некоторых конгрессменов.

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская спрогнозировала, что процедура закончится провалом.

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