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20 декабря • обновлено в 22:36
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"Будет, как 2 раза до этого": Луценко дал прогноз по импичменту Трампа

1.4т
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли будет доведен до конца, поскольку у Демократической партии не хватит голосов.

Своим мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 20 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта ситуация закончится, как два раза до этого. Первый раз в самом начале существования Штатов и второй с президентом Биллом Клинтоном. Сенат не дал голосов для окончательного импичмента, были нужны 2/3", – озвучил Луценко.

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Луценко дал прогноз по импичменту Трампа

Луценко дал прогноз по импичменту Трампа

Скриншот из видео

По его словам, у Республиканской партии в нынешнем парламенте более 50%, а голосование в нижней палате Конгресса шло четко по партийному принципу.

"Думаю, это закончится лишь как громкий элемент предвыборной компании перед президентской гонкой в 2020 году", – добавил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Юрий Луценко Савик Шустер
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Бля! вы шо? шизанулись? луцик за 25 центов мать родную продаст на органы!
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