Импичмент Трампа: ключевой свидетель попал в громкий секс-скандал

Постоянного представителя США в Европейском союзе Гордона Сондленда обвинили в сексуальных домогательствах. Такие показания дали сразу три женщины.

Об этом говорится в совместной публикации Propublica и Portland Monthly. Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что стали жертвами домогательств чиновника еще до его назначения на пост представителя США в ЕС.

Они утверждают, что Сондленд пытался поцеловать их, не получив согласия. Более того, одна из женщин утверждает, что посол обнажился перед ней.

Гордон Сондленд zn.ua

По информации издания, после получения отказа он пытался отомстить, создавая женщинам проблемы профессионального характера.

В свою очередь Сондленд заявил, что все утверждения о якобы домогательствах ложные и согласованы с политической целью.

"За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение могут подтвердить сотни работников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах", - заявил Сондленд.

Как рассказал его адвокат Джим Макдермотт, каждая из этих трех женщин преследовала Сондленда "из финансовых и личных выгод - инвестиций, работы или страховых брокерских работ - и он отказался от их предложений". По его словам, женщины пытаются подорвать доверие к последних показаний Сондленда в деле импичмента президента США Дональда Трампа.

"Учитывая сроки вашей предполагаемой истории, следует сделать обоснованный вывод, что вы пытаетесь повлиять на доверие посла Сондленда как свидетеля факта в расследовании импичмента", - сказал адвокат.

Отметим, что Сондленд оказался одной из ключевых фигур в делах администрации президента Дональда Трампа с Украиной, которые стали предметом расследования в Палате представителей Конгресса США. Он заявил, что Трамп давал указание о давлении на Украину для расследования в отношении сына соперника на выборах Джо Байдена Хантера.

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