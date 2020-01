"Почему я должен носить клеймо?" Трамп выдвинул Украине громкое обвинение

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил об "украинском вмешательстве" в американские выборы, раскритиковав процедуру импичмента, инициированную демократами.

Он выразил уверенность в том, что демократы не добьются его отставки. Об этом глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 12 января.

"Демократы из Палаты представителей исследуют истоки жалобы информатора по украинскому делу. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор – главная проблема, не опубликовали его показания", – написал президент.

Дональд Трамп

"Это выглядит так же, как все, что мы уже видели. От российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало мошенничеством с импичментом", – продолжил он.

Американский лидер снова заверил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского и не шантажировал его военной помощью, которую одобрил Конгресс.

"Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – спросил Трамп.

Он уверен, что процесс строится не на доказательствах, а на обмане, и является "отчаянной охотой на ведьм".

....the Ukraine Hoax that became the Impeachment Scam. Must get the ICIG answers by Friday because this is the guy who lit the fuse. So if he wants to clear his name, prove that his office is indeed incompetent.” @DevinNunes @MariaBartiromo @FoxNews The ICIG never wanted proof! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram