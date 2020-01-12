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13 января • обновлено в 01:19
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"Почему я должен носить клеймо?" Трамп выдвинул Украине громкое обвинение

1.8т
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил об "украинском вмешательстве" в американские выборы, раскритиковав процедуру импичмента, инициированную демократами.

Он выразил уверенность в том, что демократы не добьются его отставки. Об этом глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 12 января.

"Демократы из Палаты представителей исследуют истоки жалобы информатора по украинскому делу. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор – главная проблема, не опубликовали его показания", написал президент.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Это выглядит так же, как все, что мы уже видели. От российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало мошенничеством с импичментом", – продолжил он.

Американский лидер снова заверил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского и не шантажировал его военной помощью, которую одобрил Конгресс.

"Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – спросил Трамп.

Он уверен, что процесс строится не на доказательствах, а на обмане, и является "отчаянной охотой на ведьм".

Как писал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • Сам он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.

  • Зеленский в свою очередь сказал, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента.

  • 19 декабря Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Далее дело должно перейти в Сенат.

  • Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с резкой речью на некоторых конгрессменов.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Выборы в США Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Тег
политика
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