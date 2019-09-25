Импичмент отменяется? В США дали оценку разговору Трампа с Зеленским

Министерство юстиции США не увидело в разговоре президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским нарушения законодательства со стороны американского лидера.

Об этом сказано в письменном заявлении руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек, передает The Washington Post.

"Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются. Все уполномоченные отделы Министерства согласились с этим юридическим заключением, и Министерство закрыло дело", – сказано в документе.

В США дали оценку разговору Трампа с Зеленским

В заявлении также поясняется, что генеральный прокурор США Уильям Барр был извещен о содержании разговора между Трампом и Зеленским "через несколько недель" после этой беседы. Звонок состоялся 25 июля.

В Минюсте также отметили, что власти США изучают, какую роль Украина и ряд других стран сыграли в открытии американскими спецслужбами в 2016 году контрразведывательного расследования в отношении Трампа.

Напомним, ранее Белый Дом обнародовал полную стенограмму нашумевшего телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal сообщил, что Трамп во время разговора с Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

При этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани случайно признал, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США.

Дональд Трамп ответил, что в ходе разговора с президентом Украины не сказал ничего недопустимого.

Почему Украина оказалась в центре крупного международного скандала из-за выборов президента США в 2020 году - читайте в материале OBOZREVATEL.

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