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''Империя треснет по швам'': в Беларуси пригрозили России распадом

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Российская Федерация развалится, если попытается силой присоединить к себе Беларусь.

Жители Беларуси молятся, чтобы Кремль не полез в страну, заявил в интервью "Нашей Ниве" сопредседатель незарегистрированной оппозиционной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

"Угроза велика. Но день, когда Москва решит силой превратить Беларусь в часть империи, станет началом конца империи. Если Кремль будет осуществлять захват по крымскому или донецкому сценарию – Россия развалится", – отметил Северинец.

По его словам, "царская ставка в Первой мировой войне в Могилеве и Беловежская пуща стали поворотами заложенного в Беларусь геополитического ключа".

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Газета.ru

"Беларусь пожертвовала лучших своих гениев, чтобы преобразовать, изменить, просветить Россию. Симеон Полоцкий, Достоевский, Высоцкий, Новодворская, Макаревич, Алексиевич… Уже пятьсот лет Россия хочет поглотить партизанскую Беларусь, а она все поперек горла. Они нас МиГами, а мы их книгами... Мы молимся и делаем что можем, чтобы они сюда не полезли. Но надо быть готовыми защищать независимость – тогда империя треснет по швам", – добавил политик.

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
БеларусьМинск
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