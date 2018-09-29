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Слава Рабинович
Слава Рабинович
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Империей Россия быть не может, она развалилась

4.9т

На эти НЕвыборы не пускают никого, кто не "в обойме". Путин и его ОПГ не пускают никого. И это очень плохо. Потому что это очень плохо закончится. Ведь все, кто не "в обойме" путинизма, все они не могут участвовать в политической жизни – ни сами кандидаты, ни их избиратели. Для них остаётся только одно: улица. При определённых условиях – улица и столбы. Это – классика, так было всегда. Так будет и теперь. Когда-то. Но между "сейчас" и "когда-то" качнётся так, что мало не покажется.

Ведь Партия Жуликов и Воров во главе с госпреступниками Путиным и Медведевым разучилась выигрывать даже договорные матчи – договорные матчи с этими мурзилками из КПРФ и ЛДПР. Народный взрыв, который мы сейчас видим для Партии Жуликов и Воров в замедленной съёмке, выносит на поверхность всю случайную тухлятину из булькающих и хлюпающих вонючих недр КПРФ и ЛДПР, и это… что это означает?

Когда дело качнётся в сторону мерзавцев из КПРФ и бандитов из ЛДПР, то ещё неизвестно, кому повезёт: живым или мёртвым.

Я надеюсь, что эта трагикомедия под названием "путинская рассея" теперь быстро распадётся на куски, и затем всё будет так, как в нормальных восточно-европейских странах. Сначала, возможно, через большую кровь. К которой ведут Путин и его ОПГ.

Хочу ли я этого распада? Хотите ли вы?

Новости
Это провал, уважаемые британцы!

Это не зависит от вас или меня. Такая страна, как Россия, может нормально жить только в качестве федерации, как США. Больше никак. Но Путин разрушил зарождавшийся федерализм. По сути, он демонтировал всё государство. Империей Россия быть не может, она развалилась, продолжает и продолжит разваливаться. И в этом виноваты Путин и его ОПГ, а не вы, я, или такие, как мы. Если России не суждено быть федерацией, то она развалится, и только после этого её куски, возможно, будут нормально жить. И то не все из них.

*******

#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: террор путинской ОПГ. Неправовые законы. Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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