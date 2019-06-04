ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Имела украинские корни: скончалась первая леди Израиля

1.4тЧитать материал на украинском

Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое.

Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года.

"Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за её выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", - сказано в заявлении Нетаньяху в Twitter.

Нехама Ривлин

Нехама Ривлин

РИА Новости

Новости
Израиль 100 лет назад и сейчас: опубликованы уникальные фото

Нехама Ривлин

Нехама Ривлин

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования в связи со смертью супруги президента Израиля.

"С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - говорится в соболезновании Зеленского в Twitter.

Как известно, Нехама Ривлин в начале года перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

5 июня ей могло бы исполнится 74 года. Реувен Ривлин и Нехама прожили в браке 48 лет, у них родились трое детей.

Реувен Ривлин и Нехама

Реувен Ривлин и Нехама

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в Израиле скончался последний участник восстания в лагере смерти Собиборе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Израиль
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
там на четверть бывший наш народ-пел высоцкий
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения