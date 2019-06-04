Имела украинские корни: скончалась первая леди Израиля

Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое.

Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года.

"Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за её выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", - сказано в заявлении Нетаньяху в Twitter.

Нехама Ривлин РИА Новости

יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי שרה ואני מביעים צער עמוק על פטירתה של רעיית נשיא המדינה נחמה ריבלין ז״ל. כולנו התפללנו לרפואתה במהלך התקופה האחרונה בה נלחמה בגבורה ובתעצומות נפש על חייה. אנחנו שולחים תנחומים מעומק ליבנו לנשיא המדינה ולכל בני משפחתו. יהי זכרה ברוך — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 4 июня 2019 г.

Нехама Ривлин

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования в связи со смертью супруги президента Израиля.

"С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - говорится в соболезновании Зеленского в Twitter.

З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 июня 2019 г.

Как известно, Нехама Ривлин в начале года перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

5 июня ей могло бы исполнится 74 года. Реувен Ривлин и Нехама прожили в браке 48 лет, у них родились трое детей.

Реувен Ривлин и Нехама ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в Израиле скончался последний участник восстания в лагере смерти Собиборе.

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