''Имел я вас всех'': Путин удивил позой на новом фото

Президент России Владимир Путин удивил слишком расслабленной позой на кресле во время поездки в Сочи.

Соответствующей фотографией поделился в своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. На снимке Путин сидит возле президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Интересно, что должна символизировать абсолютно непротокольная поза Путина? "Имел я вас всех"? Или просто - как кинули марионетку, так и валяется. Нити натянут - и поза станет соответствующей", - написал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Путина, сделанное во время визита в Сочи, вызвало подозрения о новом двойнике российского главы.