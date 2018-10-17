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''Имел я вас всех'': Путин удивил позой на новом фото

51.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин удивил слишком расслабленной позой на кресле во время поездки в Сочи.

Соответствующей фотографией поделился в своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. На снимке Путин сидит возле президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Интересно, что должна символизировать абсолютно непротокольная поза Путина? "Имел я вас всех"? Или просто - как кинули марионетку, так и валяется. Нити натянут - и поза станет соответствующей", - написал Голобуцкий.

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''Имел я вас всех'': Путин удивил позой на новом фото
''Имел я вас всех'': Путин удивил позой на новом фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Путина, сделанное во время визита в Сочи, вызвало подозрения о новом двойнике российского главы.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
РоссияСочи
Объект
фотографии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагульскому быдло стаду привычней смотреть на своего Пидохряка Мальдивского,по рабски ползающего на коленях перед""стратегическими партнерами""и раздвигающему булочки?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Слышу звон, да не знаю, где он. - Хотя теперь знаю, это кастрюльки беснуются над фоткой Путина в Твиттере. :)
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1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Так расслабился,что после него кресло потом чистили.
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3
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Проходил мимо
Проходил мимо
Мартененко Сергей, Так уверенно говоришь, не иначе как ты сам лично и чистил
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0
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