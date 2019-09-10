Имел доступ к Путину: рассекречены детали работы американского шпиона в Кремле

Шпион, который был информатором США в российском правительстве, имел доступ к президенту РФ Владимиру Путину.

Как пишет The New York Times, согласно данным шпиона, глава Кремля лично отдавал приказ вмешиваться в президентские выборы в Штатах.

"Десятилетия назад ЦРУ завербовало и бережно вело российского чиновника среднего звена, который начал быстро расти во властной иерархии. Американские разведчики неожиданно получили золотую акцию: их давний источник оказался на влиятельной позиции, которая предоставляла доступ к высшим эшелонам власти в Кремле", – говорится в публикации.

Информатор слил американским спецслужбам информацию о том, что Путин лично приказал совершить атаку хакеров на серверы Демократической партии. Таким образом, в России получили информацию о переписке, в том числе и на Хиллари Клинтон.

"Сотрудники ЦРУ занимались безопасностью агента и в конце 2016 года сделали ему предложение эвакуироваться из России. Сначала информатор отказался, что обеспокоило управления. В штаб-квартире стали распространяться сомнения в благонадежности агента. Однако за несколько месяцев ЦРУ возобновило предложение, и на этот раз информатор согласился", – отмечено в информации.

Также NYT отрицает, информацию о том, якобы шпиона вывезли из России из-за действий президента Дональда Трампа. Отмечается, что для информатора серьезной угрозой было длительное сотрудничество агента со Штатами и серьезное беспокойство за его разоблачение.

Владимир Путин

Издание подчеркивает, что шпион ежедневно присутствовал на встречах с Путиным и принимал участие в выработке государственной политики. При этом все данные от информатора директор ЦРУ отсылал тогдашнему президенту Бараку Обаме.

Как сообщал OBOZREVATEL, возможным информатором США в российском правительстве, которого чуть не раскрыл глава Белого дома Дональд Трамп, могут звать Олег Смоленков.

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