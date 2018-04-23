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Им теперь мало нам что-то запрещать, они собрались нас убивать

2.2т

Если вы думаете, что власть решила запретить только телеграм, то вы очень наивны. Они решили запретить вас. И это – не образное выражение, а вполне конкретное.

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В пакете контрсанкций, подготовленном в Госдуме, есть запрет на поставку лекарств из США. В интернете уже полно информации от врачей и специалистов, пишущих, что в России нет должного уровня заменителей этих препаратов, а те якобы аналоги, которые называют мрази-депутаты, оказывают такие побочные эффекты, что теряется всякий смысл их применения, проще сразу умереть.

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Это настоящий геноцид самой незащищенной части народа - тяжелобольных людей, у которых нет денег лечиться заграницей. Видимо, власть решила ещё и сэкономить: зачем платить пенсии по инвалидности, давать льготы, пособия, если можно запретить лекарства и ждать смерти тысяч людей? Похоже, им теперь мало нам что-то запрещать, они собрались нас убивать

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СталингулагСталингулаг
Место
Россия
Источник
Источник:Telegram Сталингулаг
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