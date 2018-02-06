Сурков не влияет на ситуацию на Донбассе – соратник Навального

В России продолжается предвыборная президентская кампания. Несмотря на то, что исход "выборов Путина" предрешен, нынешняя гонка выглядит довольно интересной. Зарегистрированные соперники нынешнего почти вечного президента радуют избирателей креативными идеями и месседжами. Но ни один из них не заявил, что ему нужна победа.

На это в интервью "Обозревателю" обратил внимание российский оппозиционный политик Илья Яшин. Он также пояснил, почему режим в России нельзя назвать тоталитарным, а в кремлевских СМИ все же присутствуют те, кто не согласен с политикой Путина.

- Кандидат в президенты России Григорий Явлинский заявил, что может "серьезно рассматривать" предложение заменить Владислава Суркова на посту главного переговорщика по Донбассу, если такое предложение будет иметь место. По вашему мнению, нужна ли сейчас такая замена – с точки зрения самого переговорного процесса и с точки зрения желания Суркова покинуть этот пост?

- Мне кажется, и с точки зрения процесса, и с точки зрения Суркова это не имеет никакого значения. Потому что, по сути, есть государственная линия, которая выбрана Путиным. И очевидно, изменять эту линию он не намерен.

Изменить одного переговорщика на другого – вопрос технический.

Илья Яшин Русская весна

Могу привести такую аналогию. Раньше политический блок в администрации президента России возглавлял Вячеслав Володин, который имеет репутацию консервативного деятеля, а потом его заменили на Сергея Кириенко, который имеет репутацию системного либерала. Раньше он возглавлял партию "Союз правых сил". Тогда многие говорили: наверное, теперь ситуация во внутренней политике изменится. Но вы сами видите, как она "изменилась": оппозицию на выборы не пускают, людей сажают и так далее.

Поэтому вопрос не в конкретных персоналиях – вопрос в системе принятия решений и в государственной линии, которая выбрана.

А пока Путин находится у власти, линия в отношении Украины по определению будет агрессивной и направленной на ликвидацию суверенитета этой страны.

Так что это вопрос исключительно карьерного трудоустройства Григория Алексеевича, но к содержанию вопроса это вообще никакого отношения не имеет. Явлинский, Сурков – кто угодно: пока Путин у власти, линия будет той же.

- Мы видим, что сейчас в информационное пространство России, скажем так, допущены многие политики, в том числе откровенные оппоненты Путина. Здесь присутствуют Ксения Собчак, Алексей Навальный, Павел Грудинин, Григорий Явлинский... Несмотря на то, в каком ключе подается Навальный, он все-таки там присутствует.

- Нет, то, как он подается – это существенно. Грудинин, Собчак, Явлинский имеют одно присутствие, а Навальный имеет совсем другое присутствие. Нельзя говорить только о том, что по телевизору показывают и Явлинского, и Навального. Разница существенная.

Телевидение освещает кампанию Явлинского в абсолютно положительном ключе. Это факт. Если вы загуглите фамилию "Явлинский" на сайте "Первого канала", вы увидите несколько положительных сюжетов, которые очень дружелюбно и лояльно освещают его избирательную кампанию. Если вы сделаете то же самое по фамилии "Навальный" на любом федеральном телеканале, то вы увидите там абсолютный образ врага.

Илья Яшин, Алексей Навальный Газета.Ру

- Тем не менее, о нем говорят. Мы-то в Украине считали, что у вас тоталитарное государство, все СМИ напрямую подчинены Кремлю. А тут, посмотрите, имеет место некая свобода слова. У вас какие-то перемены в этом плане?

- Конечно, тоталитарным государством нашу страну называть некорректно – просто в силу определения этого термина. Тоталитарное государство – это государство, где люди вообще не могут ничего свободно говорить. У нас государство авторитарное, где ликвидирована система политической конкуренции, где ликвидированы федеральные независимые средства массовой информации и так далее. Но это никак не тоталитарный режим. Если бы был тоталитарный режим, то вряд ли я бы имел возможность свободно разговаривать с вами.

Что касается допуска на выборы, то власть решила все свои проблемы, сняв Навального. Понятно, что без Навального на выборах никакой интриги не осталось. На этих выборах нет оппонента Путина, который бы всерьез боролся за победу. Да, есть люди, которые решают какие-то свои вопросы, у которых есть какие-то свои личные мотивы участвовать в этих выборах, но ни один из них не претендует на победу и даже не декларирует это.

По крайней мере, Навальный говорил: "Я иду на выборы, чтобы победить Путина, чтобы поменять власть". Все остальные говорят: "Мы хотим повлиять на власть, мы хотим, чтобы поговорили о нашей программе, мы хотим, чтобы услышали нашу точку зрения…" Если вы послушаете выступления всех кандидатов, кроме Путина, вы убедитесь – ни один из них не говорит: "Я иду на выборы, чтобы победить".

Алексей Навальный на митинге bk55.ru

И в этом плане, конечно, власть решила все свои проблемы. Понятно, что результат выборов запрограммирован и предрешен. И это стало возможным благодаря отстранению Навального.

В чем особенность СМИ в таком государстве, которое выстроил Путин? Они управляются в ручном режиме. Если власть считает выгодной замалчивать любую оппозиционную активность, она подкручивает винтики и наступает абсолютная тишина. Если власть считает, что в своих интересах надо изобразить политическую конкуренцию, – а ей сейчас это выгодно, потому что нужна явка на выборах, потому что нужно, чтобы люди как-то заинтересовались и пришли голосовать, – они показывают: вот есть разные кандидаты, кто-то протестует, кто-то возмущается, кто-то ездит по стране и так далее. Потому что нужно создать имитацию – имитацию конкуренции.

Так это работает. Особенность этого режима заключается в силе ручного управления. Средства массовой информации, государственные институты – все, по сути, управляется из нескольких кабинетов администрации президента.

- Вы считаете, что Навальный, будь он зарегистрированным кандидатом, теоретически мог бы победить на выборах – в отличие от Собчак, Явлинского, Грудинина?

- Я не знаю, смог бы он победить, но он бы боролся за победу. Очевидно, что он бы вел кампанию не ради участия, а ради победы.

Смог бы он победить или не смог бы – это зависит от многих факторов. Но он бы совершенно точно ставил перед собой задачу, и он поставил перед собой задачу – победить, раскачать страну, убедить людей. Как это было на выборах мэра Москвы. Ведь тогда тоже казалось, что нет никаких шансов победить Собянина, но, тем не менее, Навальный набрал почти 30% – чуть-чуть не хватило до второго тура. Очевидно, это была кампания, которая велась на победу, а не просто ради того, чтобы засветиться.