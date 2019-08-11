Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Илия Куса
Илия Куса
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Все статьи автора

Самоубийство миллиардера: дружба с Трампом не помогла

1.5т

Знакомьтесь. Это Джеффри Эпштейн.

Американский миллиардер, филантроп, инвестиционный банкир, один из крупнейших финансистов Гарвардского университета, член совета Фонда Рокфеллера и просто уважаемый в США человек.

Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн

Facebook Иллии Кусы

А ещё Джеффри зарегистрированный сексуальный преступник (sex offender) и со-основатель одной из величайших финансовых пирамид США "Tower Financial Corporation", разоблачённой в 1996 году.

Вчера Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

За 2 дня до его самоубийства, охрана федеральной тюрьмы Манхэттена внезапно сняла с него наблюдение, установленное после первой попытки суицида, а его тюремщик, видимо, пошёл куда-то покурить.

Он уже месяц находился под следствием в деле о педофилии, торговле людьми и организации целой международной сети по оказанию сексуальных услуг, где в фактическом сексуальном рабстве находились несовершеннолетние.

У Джеффри много друзей и приятелей.

Дональд Трамп, чета Клинтон, Эхуд Барак, Тони Блэр, принц Эндрю, Вуди Аллен, Кевин Спейси, Харви Вайнстин, Лесли Векснер и десятки сенаторов, конгрессменов, губернаторов (особенно из Флориды), профессоров, академиков, медиа-магнатов, русских олигархов, израильских бизнесменов и даже саудовских принцев.

Соответственно, "клиентура" у его подпольной империи также могла быть весьма внушительной, так сказать "премиум-класса".

Все дружили с Эпштейном. Ну или он дружил с ними.

Но вот когда его повязали, все вдруг забыли, кто это, пытаясь отморозиться или вообще заявить, что уже с ним не общаются.

Настоящая буря началась после того, как у Джеффри дома нашли саудовский паспорт и тонны чувствительных материалов порнографического характера, проливших свет на организованные им многочисленные "вечеринки", "экспресс-полёты" и "довозы несовершеннолетних" определённым людям.

"Дело Эпштейна" стало одним из самых резонансных в Штатах, особенно с учётом выборов в 2020 году. Сами понимаете.

Впрочем, длилось всё, как видите, не долго.

Теперь станет намного сложнее узнать, что же на самом деле происходило на его частных вечеринках, виллах или Боингах-747 с беспаливным названием "Lolita Express", часто кружащих в небе над США.

А самое главное: как это всё было возможно на протяжении столь длительного времени (первые дела возбудили в 2005 году)?

В конце концов, скоро выборы...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Илия Куса Илия Куса
Место
США
Источник
Источник: Facebook Иллии Кусы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...