Илон Маск поддержал протесты по снятию жесткого карантина в США
Миллиардер Илон Маск присоединился к протестующим в США и поддержал снятие жестких ограничений из-за коронавируса.
Основатель Tesla выпустил серию твитов в знак протеста против карантина, сообщает DailyMail.
"Свободная Америка сейчас" – написал он.
Наряду со ссылкой на статью Wall Street Journal о том, спасают ли ограничения людей от болезни, Маск написал в Twitter: "Верните людям свободу!".
Позже Маск в ответ на твит одного из своих подписчиков пояснил, что, по его мнению, государство должно немедленно открываться.
"Да, открыть заново, с осторожностью и соответствующей защитой, но не сидеть всем де-факто под домашним арестом", – написал он.
Между тем отмечается, что такой внезапный протест Маска связан с тем, что был на пороге получения выплаты в размере 750 миллионов долларов от бонусной схемы, которая связана с ценой акций производителя электромобилей.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США преодолела пик заражения коронавирусом, а президент Дональд Трамп представит "новые принципы" для восстановления экономики.