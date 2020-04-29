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29 апреля • обновлено в 20:52
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Илон Маск поддержал протесты по снятию жесткого карантина в США

1.5т
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Миллиардер Илон Маск присоединился к протестующим в США и поддержал снятие жестких ограничений из-за коронавируса.

Основатель Tesla выпустил серию твитов в знак протеста против карантина, сообщает DailyMail.

"Свободная Америка сейчас" – написал он.

Наряду со ссылкой на статью Wall Street Journal о том, спасают ли ограничения людей от болезни, Маск написал в Twitter: "Верните людям свободу!".

Позже Маск в ответ на твит одного из своих подписчиков пояснил, что, по его мнению, государство должно немедленно открываться.

"Да, открыть заново, с осторожностью и соответствующей защитой, но не сидеть всем де-факто под домашним арестом", – написал он.

Между тем отмечается, что такой внезапный протест Маска связан с тем, что был на пороге получения выплаты в размере 750 миллионов долларов от бонусной схемы, которая связана с ценой акций производителя электромобилей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США преодолела пик заражения коронавирусом, а президент Дональд Трамп представит "новые принципы" для восстановления экономики.

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Тема
Коронавирус
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
болезнь карантин
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
о такой, южно-африканский американец,пошел против власти,
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