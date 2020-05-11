Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Миллиардер и изобретатель Илон Маск обозвал бывшего министра труда США Роберта Райха на русском языке.
Перепалка произошла под постом Райха в Twitter, в котором он раскритиковал компанию Маска Tesla.
Политик возмутился судебным иском Tesla в отношении округа Аламида, где расположен один из заводов компании. Фабрика Tesla в городе Фремонт остается закрытой из-за действующего в округе закона о запрете производства всех предприятий, не связанных с жизнеобеспечением города. Этот закон будет действовать, пока не минует угроза распространения коронавируса.
Илону Маску не удалось доказать, что производство электрокаров во Фремонте относится к критической инфраструктуре США, поэтому завод до сих пор остается закрытым. Это не устроило миллиардера, который, во-первых, теряет доход от простоя, а во-вторых, настроен критически к самоизоляционным мерам, считая их незаконным лишением свободы.
Тогда Tesla подала иск против округа Аламида, обвинив власти в нарушении 14-й поправки конституции США, которая запрещает издавать и применять законы, ограничивающие привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов, намереваясь таким образом найти лазейку и получить разрешение на возобновление производства.
Этот иск появился после серии твитов, в которых Маск угрожал перенести штаб-квартиру Tesla и все будущие цеха в Техас и Неваду, если Калифорния не пойдет ему навстречу.
"Мы намерены возвращать сотрудников к работе в безопасной и ответственной манере", – говорится в заявлении Tesla, в котором указывается, что работники будут соблюдать социальную дистанцию, а также проходить регулярные температурные скрининги.
"Однако позиция властей округа не оставила нам выбора, кроме как обратиться в суд, чтобы наши работники могли вернуться на свои места", – следует из документа.
Райх раскритиковал позицию Маска, написав об этом в Twitter.
"Илон Маск угрожает лишить людей рабочих мест, если ему не разрешат рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем своем проявлении", – заявил он.
В ответ Маск перешел на русский язык, сначала назвав Райха идиотом, а затем извинился и назвал его "скучным идиотом".
Это уже не первый раз, когда миллиардер переписывается на русском языке. Известно, что его девушка и мать его шестого ребенка, певица Граймс с детства свободно говорит по-русски, так как ее бабушка украинка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск присоединился к протестующим в США и поддержал снятие жестких ограничений из-за коронавируса.