Миллиардер и изобретатель Илон Маск обозвал бывшего министра труда США Роберта Райха на русском языке.

Перепалка произошла под постом Райха в Twitter, в котором он раскритиковал компанию Маска Tesla.

Роберт Райх и Илон Маск публично повздорили

Политик возмутился судебным иском Tesla в отношении округа Аламида, где расположен один из заводов компании. Фабрика Tesla в городе Фремонт остается закрытой из-за действующего в округе закона о запрете производства всех предприятий, не связанных с жизнеобеспечением города. Этот закон будет действовать, пока не минует угроза распространения коронавируса.

Илону Маску не удалось доказать, что производство электрокаров во Фремонте относится к критической инфраструктуре США, поэтому завод до сих пор остается закрытым. Это не устроило миллиардера, который, во-первых, теряет доход от простоя, а во-вторых, настроен критически к самоизоляционным мерам, считая их незаконным лишением свободы.

Тогда Tesla подала иск против округа Аламида, обвинив власти в нарушении 14-й поправки конституции США, которая запрещает издавать и применять законы, ограничивающие привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов, намереваясь таким образом найти лазейку и получить разрешение на возобновление производства.

Этот иск появился после серии твитов, в которых Маск угрожал перенести штаб-квартиру Tesla и все будущие цеха в Техас и Неваду, если Калифорния не пойдет ему навстречу.

"Мы намерены возвращать сотрудников к работе в безопасной и ответственной манере", – говорится в заявлении Tesla, в котором указывается, что работники будут соблюдать социальную дистанцию, а также проходить регулярные температурные скрининги.

"Однако позиция властей округа не оставила нам выбора, кроме как обратиться в суд, чтобы наши работники могли вернуться на свои места", – следует из документа.

Райх раскритиковал позицию Маска, написав об этом в Twitter.

"Илон Маск угрожает лишить людей рабочих мест, если ему не разрешат рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем своем проявлении", – заявил он.

В ответ Маск перешел на русский язык, сначала назвав Райха идиотом, а затем извинился и назвал его "скучным идиотом".

идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

Meant to say скучный идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

Это уже не первый раз, когда миллиардер переписывается на русском языке. Известно, что его девушка и мать его шестого ребенка, певица Граймс с детства свободно говорит по-русски, так как ее бабушка украинка.

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск присоединился к протестующим в США и поддержал снятие жестких ограничений из-за коронавируса.

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