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Илларионов предупредил Лукашенко о судьбе Каддафи и Чаушеску

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
2,3 т.
Александра Лукашенко предупредили об участи Чаушеску

Александра Лукашенко предупредили об участи Чаушеску.

Скорее всего Александра Лукашенко, который был на посту президента Беларуси пять сроков подряд, ждет судьба диктаторов Муаммара Каддафи и Николае Чаушеску. Однако у него еще есть шанс избежать этой участи.

Об этом в интервью "Гордону" заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его словам, для этого Лукашенко необходимо признать поражение и отказаться от власти.

"Что касается Лукашенко… Еще раз скажу: он может растягивать свой уход из власти, как пытался растянуть Чаушеску, как пытался Каддафи… Конец будет такой же, как и у них. Если он примет правильное, разумное для самого себя решение, если он позаботится о жизнях не только своих соотечественников, но и о своей собственной, тогда он может уйти сейчас. И тогда у него есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет", – отметил эксперт.

Кроме того, Илларионов добавил, что постоянный совет "Форума свободной России", в который он также входит, подготовил обращение ко всем правительствам и парламентам мира с призывом немедленно признать победителем выборов в Беларуси Светлану Тихановскую.

"Второе. Мы как "Форум свободной России" обращаемся в органы правопорядка и юстиции всех стран мира, включая Интерпол, с требованием включить лиц, виновных в разгоне мирных демонстраций в Беларуси, во все санкционные списки. А лиц, наиболее ответственных в совершении правонарушений и преступлений против белорусских граждан, – в Гаагский трибунал", – сказал собеседник.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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