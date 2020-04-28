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28 апреля • обновлено в 17:05
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Илларионов назвал неожиданную причину "разработки" COVID-19 в лабораториях Китая

2.6т
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Некоторые эксперты предполагают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки инфекции из китайской лаборатории, где велись разработки различных вирусов для того, чтобы с их помощью погасить протесты в Гонконге.

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Об этом в интервью "Гордону" рассказал бывший советник Путина, российский экономист и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Мы знаем, что происходило в течение прошлого года и как гонконгцы отстаивали свои права и свободы, как пытались отстоять Гонконг от вмешательства материкового Китая. И поэтому высказано было предположение, что велись разнообразные работы для того, чтобы использовать инструменты для подавления воли к сопротивлению и людей, которые придерживаются другой точки зрения", – сказал он.

Илларионов указал на возможную причину "разработки" COVID-19 в китайских лабораториях

Илларионов указал на возможную причину "разработки" COVID-19 в китайских лабораториях

По его словам, для этого необходимо было разработать антидот, вакцину, лекарство. Однако, насколько можно понять по имеющейся информации, хоть и неполной, ничего подобного изобрести ученым не удалось. Об этом, подчеркнул Илларионов, говорит и поведение самих китайских властей.

Он отметил, что официальные данные о количестве погибших от COVID-19 в Китае, очевидно, существенно занижены по сравнению с реальными.

"Все это говорит о том, что никаких антидотов, никакой вакцины нет… Тем не менее мы видим, как свободный мир мобилизуется и десятками, сотнями тысяч своих специалистов, разбросанных по разным странам, используя разные ресурсы, пытается создать защиту для всего человечества. Но мы ничего не слышали о том, чтобы чем-то подобным занимались авторитарные режимы в Китае или России", – подытожил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Илларионов выразил убеждение, что заявления китайских ученых о возможной утечке коронавируса из лаборатории опровергли версию власти о возникновении инфекции на рынке морепродуктов в Ухане.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Илларионов
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