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31 марта • обновлено в 13:29
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Илларионов назвал неожиданного преемника Путина

6.3т
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Сменить Владимира Путина на посту президента Российской Федерации имеет высокие шансы нынешний глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Об этом заявил российский экономист, бывший советник президента РФ, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью "Гордону".

"Мне кажется, что в нынешней конфигурации, учитывая нынешних, как принято говорить у наших англо-американских друзей, стейкхолдеров, наилучшими шансами обладает господин Нарышкин. Нынешний глава Службы внешней разведки, бывший руководитель Государственной думы, бывший руководитель Администрации президента, человек, который прошел практически все основные государственные должности", – сказал он.

По словам Илларионова, Нарышкин знает, как работает правительство, как работают спецслужбы, парламент, администрация. К тому же он не засветился в каких-либо крупных скандалах и имеет поддержку в ФСБ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Что касается его запугиваний экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова во время аннексии Крыма, то это якобы зачлось Нарышкину как достойная работа на украинском направлении.

"У Нарышкина очень хорошие шансы для того, чтобы претендовать на пост следующего президента. Более того, я бы очень советовал вам взглянуть на ролик, который сделала ставшая известной благодаря усилиям господина Навального Наиля Аскер-заде, журналистка "Первого канала", – отметил Илларионов.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

"Коммерсант"

"Она записала с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным великолепную часовую программу под названием "Наш Джеймс Бонд". Полностью в стиле фильмов о Бонде. Фон, музыка, сюжеты, сам Бонд, девушка Бонда... Они бегут, догоняют, стреляют из пистолетов... Все как полагается. Мне кажется, если вы хотите увидеть будущие элементы предвыборной кампании, заглядывайте в разговор госпожи Аскер-заде с Сергеем Нарышкиным", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский экономист Сергей Алексашенко отметил, что в России инвесторы заинтересованы в том, чтобы Путин как можно дольше находился у власти. Ведь РФ – это авторитарное и диктаторское государство, и при смене власти турбулентность в экономике будет очень серьезной.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Андрей Илларионов
Место
Россия
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Комментарии
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Так я не понял: какой "приёмник", если Путин до 2036 года? Вы уж определитесь: либо Путин царь, либо приемник. Илларионову лишь бы... чтоб не забыли.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кто бы ни стал следующим президентом России, хрюканы, вам не полегчает!
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Гоша Злой
Гоша Злой
гадание на кофейной гуще а не прогноз
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