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28 апреля • обновлено в 14:02
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Илларионов назвал главного виновника вспышки коронавируса

3.8т
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Мировая экономика оказалась в состоянии глубочайшего и резкого экономического кризиса и главным виновником происходящего являются китайские власти, которые скрывали COVID-19.

Такое мнение высказал бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в программе Алеси Бацман, передает "ГОРДОН". По его мнению, Китай якобы два месяца скрывал информацию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане.

Вторым виновником, по убеждению Илларионова, является Всемирная организация здравоохранения.

Коронавирус

Коронавирус

Euronews

"Они вели исследования с соответствующим вирусом, который вырвался из лаборатории. Когда он вырвался, китайские власти скрывали информацию о том, что происходило в Ухане, в течение двух с лишним месяцев, сами не предприняли необходимых мер и не позволили другим странам и Всемирной организации здравоохранения предпринять необходимые меры по остановке эпидемии", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илларионов заявил, что заявления китайских ученых о возможной утечке коронавируса из лаборатории опровергли версию властей о возникновении инфекции на рынке морепродуктов в Ухане.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Илларионов
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