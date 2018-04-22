Кто сменит Путина: озвучен худший сценарий для Украины

В России после ухода президента Владимира Путина к власти может прийти более маргинальный и непредсказуемый лидер, который будет представлять для Украины гораздо большую опасность.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

"Нам невыгодно, если Путина поменяют на какого-то радикального сумасшедшего "ястреба" вроде Игоря Гиркина (экс-главарь боевиков "ДНР" – ред.) - тех маргиналов, которые сейчас на подъеме в России. Риторика России в последнее время приводит к тому, что из маргинеса поднимаются элементы, намного более страшные, чем Путин", - заявил эксперт.

"На самом деле, Владимир Путин довольно управляемый, его финансовые ресурсы лежат на западных счетах. Все об этом знают, в том числе финансовая разведка США", - пояснил Куса.

По мнению эксперта, президент РФ "не является сумасшедшим радикалом или ультранационалистом вроде Эдуарда Лимонова - есть намного хуже".

"Смена режима нам выгодна, потому что он неприемлем для Украины. Но нужна смена и команды, потому что если заменят только Путина, ничего не изменится… Нам выгодно, если вместо Путина придет либеральное крыло российской элиты, более ориентированное на Запад", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский правозащитник Эдуард Багиров озвучил возможный сценарий смены власти в России.