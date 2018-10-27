IKEA попала в сексистский скандал в России

Российский филиал компании IKEA оскандалился неоднозначным рекламным постом в Facebook, который многие женщины сочли сексистским.

На рекламном фото, опубликованном 16 октября, изображена собака сидящая за столом, сервированном тарелкой с блинчиками и блюдечком с вареньем.

Подпись к картинке содержит рекомендации на случай, "если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки": приготовить блинчики с вареньем, положить на стол "его любимую настольную дорожку", встретить "его с легкой улыбкой" и избегать оборотов "дорогой, нам надо поговорить".

Пост вызвал бурную реакцию в сети. Многие пользовательницы в комментариях сочли, что таким образом IKEA приравняла женщину к домашнему животному и проявила бытовой сексизм. Некоторые женщины заявили, что перестанут покупать товары в IKEA.

Позже компания извинилась за пост и удалила его из всех своих соцсетей.

"Мы ни в коем случае не хотели обидеть кого-либо данным постом, который носит сугубо юмористический характер", - написали в IKEA.

Пресс-секретарь IKEA-России Константин Тютрин принес извинения в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Компания IKEA очень серьезно относится к обеспечению равных прав для всех людей. И в этом посте ни в коем случае мы не закладывали негативный смысл. Тем не менее мы осознаём, что данная публикация может восприниматься неоднозначно. Мы приносим свои искренние извинения перед людьми, которых обидел пост. Данный пост был удален из соцсетей", - сказал он.

Вокруг российского филиала IKEA разгорелся скандал из-за поста в Фейсбуке: в нём компания дала рекомендации на случай, "если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки". Теперь её обвиняют в сексизме, извинения не помогли https://t.co/JwqhoRuX4V pic.twitter.com/2yHhkSmdeH — TJ (@tjournal) 27 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сексистский скандал угодил нобелевский лауреат.