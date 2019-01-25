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''Ихтамнеты'' Путина в Венесуэле: в сеть слили подтверждение

2.5тЧитать материал на украинском

В сети появились данные о рейсе, которым, возможно, российские наемники частной военной компании "Вагнера" вылетели в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро.

Подтверждающая информация была опубликована в Telegram-канале "petromarkovskiy". Автору удалось отследить самолет, который обходными путями все же попал из РФ в Каракас.

Отмечается, что лайнер государственной транспортной авиакомпании России ИЛ-96 RA-96019 вылетел из Москвы в африканский Дакар 19 января и пробыл там два дня.

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''Ихтамнеты'' Путина в Венесуэле: в сеть слили подтверждение

Дальше, пишет автор, самолет отправился в Парагвай, откуда уже 23 января вылетел в Гавану (Куба), где и отключил датчик передвижения.

''Ихтамнеты'' Путина в Венесуэле: в сеть слили подтверждение

Данные о перемещении совпали с озвученным ранее источниками, связанными с ЧВК "Вагнера", маршрутом.

В связи с этим, посол России в Каракасе Владимир Заемский заявил, что сообщения о путинских наемниках в Венесуэле – очередная "утка".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также открестился от бойцов. "У нас такой информации нет", – отреагировал он.

''Ихтамнеты'' Путина в Венесуэле: в сеть слили подтверждение

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее представители российской частной военной компании "Вагнер" были замечены в Судане.

  • Евгений Шабаев рассказал, что жизнь солдат "Вагнера" не ценится, их используют в качестве "пушечного мяса".

  • Служба безопасности Украины установила наемников ЧВК "Вагнера", которые могут быть причастны к убийству российских журналов в ЦАР.

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Персоны
Николас МадуроДмитрий Песков
Место
Венесуэла
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
шо там пиздел упоротый руцкий мид? вмешательство извне в Венесуэле не допустимо? а 400 наемников кацапского мордора, это типа "нефтяники" Маракайбского нефтегазового бассейна? ась, лаврунов?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Кто-то что-то подумал и уже все!! Аналитика уровень - дебил!!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
старые песни "ихтамнет"...как же знаем!
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