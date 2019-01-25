''Ихтамнеты'' Путина в Венесуэле: в сеть слили подтверждение

В сети появились данные о рейсе, которым, возможно, российские наемники частной военной компании "Вагнера" вылетели в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро.

Подтверждающая информация была опубликована в Telegram-канале "petromarkovskiy". Автору удалось отследить самолет, который обходными путями все же попал из РФ в Каракас.

Отмечается, что лайнер государственной транспортной авиакомпании России ИЛ-96 RA-96019 вылетел из Москвы в африканский Дакар 19 января и пробыл там два дня.

Дальше, пишет автор, самолет отправился в Парагвай, откуда уже 23 января вылетел в Гавану (Куба), где и отключил датчик передвижения.

Данные о перемещении совпали с озвученным ранее источниками, связанными с ЧВК "Вагнера", маршрутом.

В связи с этим, посол России в Каракасе Владимир Заемский заявил, что сообщения о путинских наемниках в Венесуэле – очередная "утка".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также открестился от бойцов. "У нас такой информации нет", – отреагировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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