"Их нужно вырезать!" Сбежавший экс-нардеп призвал Россию к масштабной войне в Украине

Сбежавший в Россию экс-народный депутат Игорь Марков призвал ее к полномасштабному вторжению в Украину под предлогом необходимости борьбы с "нацизмом".

Также коллаборант сравнил нынешнюю власть Украины с раковой опухолью и заявил, что ее необходимо вырезать. Циничное заявление он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Невозможно рак вылечить аспирином. Рак лечится только хирургическим вмешательством. Эту раковую опухоль под названием нацизм, которая захватила власть в Украине, можно вырезать только хирургическим путем! Простым языком — военной спецоперацией. По-другому никак там ситуацию не разрешить", — высказался Марков.

Как сообщал "Обозреватель", Марков заявил, что Украине недолго осталось быть независимым государством, ведь он и его единомышленники намерены вернуться в страну и "повесить на столбах" ее власть.