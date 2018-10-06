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"Играл гимн России": "русский мир" добрался до Латвии

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В день парламентских выборов в Латвии 6 октября неизвестные взломали латвийскую соцсеть draugiem.lv и разместили там фото российских военных и президента России Владимира Путина.

Как сообщает "Медуза", помимо фото в соцсети были размещены высказывания Путина про "русский мир", с предварительным обращением "товарищи латыши, это касается вас". При открытии сайта начинал играть гимн России.

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Представитель Draugiem Group подтвердил факт кибератаки. После нескольких часов сайт возобновил свою работу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация возле Украины разворачивает 8-ю общевойсковую армию сухопутных войск.

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Українка Надія
Українка Надія
я думаю, "рузькому міру" це вже не дорпоможе, вони в усьому світі ізгої, їм тільки і залишається робити те, що у них виходить найкраще - підло гадити...
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
хакеры молодцы. а что в захалустье выборы?
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
молодцы
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