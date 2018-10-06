"Играл гимн России": "русский мир" добрался до Латвии

В день парламентских выборов в Латвии 6 октября неизвестные взломали латвийскую соцсеть draugiem.lv и разместили там фото российских военных и президента России Владимира Путина.

Как сообщает "Медуза", помимо фото в соцсети были размещены высказывания Путина про "русский мир", с предварительным обращением "товарищи латыши, это касается вас". При открытии сайта начинал играть гимн России.

Представитель Draugiem Group подтвердил факт кибератаки. После нескольких часов сайт возобновил свою работу.

Vienkārši, lai neiet zudumā, kamēr es pa gadatirgu, tikām māsa atsūtija video no @draugiem ;) Portāla nozīme ir pārvērtēta, un tas, ka šo opju saietu var vnk uzlauzt, nekādu izbrīnu neraisa 😂🤘 pic.twitter.com/nCT14sMDuA — Edgars Eglītis (@eedgars) 6 октября 2018 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация возле Украины разворачивает 8-ю общевойсковую армию сухопутных войск.