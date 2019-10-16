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16 октября • обновлено в 09:40
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Игра на опережение? Путин срочно вызвал Эрдогана в Кремль

3.3т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин пригласил на встречу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в ближайшие дни.

Как сообщает ВВС, турецкий президент полетит в Москву после того, как Анкару 16 октября посетят вице-президент США Майк Пенс и глава Госдепа Майк Помпео.

Известно, что американская делегация намерена уговорить Турцию остановить наступление на границе с Сирией.

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Также сегодня, 16 октября Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в связи с ситуацией на границе Турции и Сирии. Встреча была созвана по запросу пяти европейских членов Совета – Франции, Великобритании, Германии, Польши и Бельгии.

Отметим, что на прошлой неделе стороны уже пытались провести аналогичную встречу, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить огонь в Сирии и пригрозил новыми санкциями. Сегодня, в Анкару прибудет делегация из Штатов, что намерена требовать сворачивания военной операции. В противном случае Трамп пригрозил повышением тарифов на сталь.

Эрдоган и Путин

Эрдоган и Путин

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Все меньше друзей у кастрюль...остались только шпроты...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Россия выжила из Сирии США и на пару с Турцией разыграла комбинацию в злого и доброго следователя для курдов. В итоге курды перешли под контроль Дамаска. Результат - вся Сирия управляется Асадом, как и было до развязанной американцами гражданской войны. Единственное отличие в балансе сил на Ближнем Востоке - гарантом мира там теперь Россия.
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филипп филипыч
филипп филипыч
че та изолента путина никак не сочетается с заголовком))
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