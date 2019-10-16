Игра на опережение? Путин срочно вызвал Эрдогана в Кремль

Президент РФ Владимир Путин пригласил на встречу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в ближайшие дни.

Как сообщает ВВС, турецкий президент полетит в Москву после того, как Анкару 16 октября посетят вице-президент США Майк Пенс и глава Госдепа Майк Помпео.

Известно, что американская делегация намерена уговорить Турцию остановить наступление на границе с Сирией.

Также сегодня, 16 октября Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в связи с ситуацией на границе Турции и Сирии. Встреча была созвана по запросу пяти европейских членов Совета – Франции, Великобритании, Германии, Польши и Бельгии.

Отметим, что на прошлой неделе стороны уже пытались провести аналогичную встречу, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить огонь в Сирии и пригрозил новыми санкциями. Сегодня, в Анкару прибудет делегация из Штатов, что намерена требовать сворачивания военной операции. В противном случае Трамп пригрозил повышением тарифов на сталь.

Эрдоган и Путин

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!