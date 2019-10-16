Игра на опережение? Путин срочно вызвал Эрдогана в Кремль

Президент РФ Владимир Путин пригласил на встречу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в ближайшие дни.
Как сообщает ВВС, турецкий президент полетит в Москву после того, как Анкару 16 октября посетят вице-президент США Майк Пенс и глава Госдепа Майк Помпео.
Известно, что американская делегация намерена уговорить Турцию остановить наступление на границе с Сирией.
Также сегодня, 16 октября Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в связи с ситуацией на границе Турции и Сирии. Встреча была созвана по запросу пяти европейских членов Совета – Франции, Великобритании, Германии, Польши и Бельгии.
Отметим, что на прошлой неделе стороны уже пытались провести аналогичную встречу, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить огонь в Сирии и пригрозил новыми санкциями. Сегодня, в Анкару прибудет делегация из Штатов, что намерена требовать сворачивания военной операции. В противном случае Трамп пригрозил повышением тарифов на сталь.
Эрдоган и Путин
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября Трамп ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
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