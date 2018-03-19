Они боятся: Жданов объяснил, почему Запад не допустит развала России

Страны Запада стараются действовать по отношению к Кремлю максимально осторожно, поскольку опасаются возможного развала России и его катастрофических последствий для всего мира.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал военный эксперт Олег Жданов.

Комментируя отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, эксперт отметил, что ответные меры Лондона могли быть намного жестче: "Великобритания могла обвалить банковскую систему Россию буквально на щелчок пальца – отключив SWIFT… Это был бы шок и холодный душ для России. Но они боятся главного фактора – чтобы не развалилась Россия".

"Это игра на грани фола – надо заставить Путина сесть за стол переговоров или действовать в тех рамках которые ему определяют. Но с другой стороны, надо не допустить развала России. Они этого уже хлебнули с Советским Союзом", - подчеркнул он.

Жданов сообщил, что, по прогнозу экспертов, в случае распада РФ на ее обломках может появиться до 39 субъектов международного права.

"Как они разделят ядерное оружие? Как с ними разговаривать и что они из себя будут представлять? Возможна даже война из-за территориальных претензий между бывшими субъектами Федерации", - пояснил военный эксперт.

"В этом осторожность Запада. Мы думаем, что Запад проглотил очередную выходку Путина. Запад не допускает эмоций, потому что не хочет срыва в вооруженное противостояние", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Олег Жданов также рассказал, что у Запада есть основания чтобы объявить Владимира Путина нелегитимным президентом России.