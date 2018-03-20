У Путина есть лишь одна цель, а на Украину ему плевать – российский журналист

На "выборах" в России с триумфом, оправдав большинство прогнозов, "победил" вечный президент – Владимир Путин, уже успев обрадовать украинцев новым заявлением о "братском народе".

Удастся ли ему удержать пост еще 6 лет, на которые он "избран"? Зачем ему вечная власть? Как будут развиваться события вокруг непризнания выборов в аннексированном Крыму?

Российский журналист Игорь Яковенко поделился с "Обозревателем" своими размышлениями на этот счет, а также заверил: итоги "выборов" показали, что РФ стала "выжженной землей".

- Сразу после "триумфальной победы" Путин произнес фразу: "Для нас Украина – братский народ... Мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома". Значит ли это, что идея "русского мира", которую мы считали похороненной, все еще жива?

- Я думаю, скорее всего, это просто фраза. Вообще, любая попытка искать за словами Путина какой-то второй или третий смысл, не всегда оправдана.

Путин – профессиональный лжец, профессиональный вербовщик. Это, видимо, единственное, что он умеет делать профессионально.

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То, что произошло с Россией… Он с помощью хороших ресурсов, высоких цен на нефть и целого ряда других возможностей сумел завербовать большую часть россиян. Он вербовал с помощью телевизора, с помощью подачек и так далее. Когда вербуют – говорят всякое. Поэтому эти слова ничего не значат.

Путин был единственным кандидатом в президенты, у которого не было программы. Она ему не нужна. У него было послание к Федеральному собранию с мультиками про ракету, которая летает вокруг глобуса, уничтожает Флориду. Вот это и есть его программа – она мультяшная, она никакая. И в отношении Украины у него тоже нет никакой программы.

Плевать он хотел на "русский мир", плевать он хотел на Украину, плевать он хотел на Россию, плевать он хотел на весь мир. У него совершенно другие цели.

- А какие у него цели?

- Цель у него одна: остаться при власти пожизненно.

- Зачем?

- Потому что пожизненное нахождение его у власти означает сохранение жизни. Потому что он прекрасно понимает – оторваться от власти означает потерять жизнь.

- Есть желания, а есть возможности. Вы считаете, что у Путина есть возможности досидеть в Кремле как минимум эти 6 лет?

- Я думаю, что возможности есть. Вопрос заключается в том, позволят ли ему это мир и Россия. Позволит ли ему мир беспроблемно находиться у власти... Будут ли в России по-прежнему отсутствовать силы, которые способны ему помешать.

- По поводу того, что может позволить мир. Стало известно о том, что Франция не признает выборы президента России в аннексированном ею Крыму. Будет ли иметь место цепная реакция? Как события могут развиваться дальше?

- Думаю, что в целом непризнание выборов в Крыму будет достаточно распространенным явлением. Будет ли это означать, что выборы в России в целом будут не признаны? Сомневаюсь.

Первая реакция – его стали поздравлять диктаторы. Если посмотреть перечень поздравлений на утро, то это были: Мадуро, Назарбаев, Лукашенко, Алиев, Кастро, Си Цзиньпин – то есть те люди, которые привыкли избираться стопроцентным голосованием. Путин со своими 77% выглядит даже несколько демократично по сравнению с ними.

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Считаю, в конечном итоге признают. Не признать члена Совета безопасности ООН с ядерным оружием? Скорее всего, на это не пойдут. Скорее всего, признают – по крайней мере, большинство мировых держав. А выборы в Крыму не признают.

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Ну и что? И так не признавали Крым российским. Какие проблемы по этому поводу испытывает лично Путин? Санкции? Но в кремлевском буфете меню от санкций не меняется. И все довольны. Посмотрите – госпожа Матвиенко не похудела с момента санкций. Депутаты Государственной думы, телеведущие прекрасно выглядят – они сияют, они радуются.

Будут какие-то проблемы у граждан России. Пока снизились доходы на 15%. Плохо, но не критично. Что будет дальше – в значительной степени зависит от Запада.

Пока шансы досидеть у Путина определенно есть. Но мы не знаем, каких "черных лебедей" дальше будет выпускать мир, и какие "черные лебеди" родятся в самой России. Пока тот пейзаж, который нарисовал нам ЦИК по состоянию на утро 19 марта – это пейзаж абсолютно выжженной земли. Куда-то делся либеральный, европейски ориентированный избиратель. Слева тоже достаточные руины.

То есть это выжженная земля. Что на ней может родиться? Я Нострадамуса из себя изображать не буду.