Игорь Тишкевич – о протестах в Беларуси: за любым подъемом идет этап эмоционального выгорания

Протесты в Беларуси будут активными, но их рост может стать временным, если оппоненты незаконного избранного Александра Лукашенко не выйдут с заявлениями.

Об этом заявил эксперт по политике Беларуси Игорь Тышкевич в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, протесты могут затянуться на месяцы, а то и годы.

"За любым подъемом протестных акций идет этап эмоционального выгорания. Власть подстроилась именно под этот процесс, чтобы негативный триггер не ударил по ней. Несмотря на это, рост протестной активности будет. Он будет временным, если оппоненты Лукашенко не выйдут с заявлениями. Сейчас очевидно, что противостояние переходит из краткосрочной перспективы в такую продолжительную игру по крайней мере на несколько месяцев, если не пару лет", – объяснил эксперт.

Тышкевич считает, что проведенная инаугурация была попыткой перехвата инициативы, которая сразу после президентских выборов 9 августа была в руках протестующих.

"Каждые пару дней появлялись новые форматы уличные акций, а власть не знала, как реагировать. Теперь потенциал протестных акций в рабочие дни исчерпал себя, и даже при мощном негативном триггере – инаугурации Лукашенко – на акции в целом по Беларуси вышли не более 10 тысяч человек. Это не означает, что акции прекратятся уже завтра, но собирать их будет все тяжелее", – пояснил эксперт.

Игорь Тышкевич.

Он провел параллели с украинской АТО, которая сначала для всех была шоком, а теперь стала фоном. В связи с этим, Тышкевич призвал белорусскую оппозицию определиться с дальнейшими действиями и подходом к коммуникации с внешними игроками и населением. В противном случае люди просто перестают реагировать на негативные триггеры, а у власти появится дополнительная возможность для репрессий.

В заключение эксперт рассказал, как с помощью видимости реформ в Беларуси будут разделять протестные группы.

"Запустят идею конституционной реформы – ее будут "продавать" внешним игрокам. Для проформы зарегистрирует несколько оппозиционных партий. Существующий Координационный совет сформируют из представителей отдельных организаций и белорусов. На этом фоне вырастут конфликты. Так власть выйдет на референдум по Конституции, и на него, скорее всего, вынесут Лукашенко", – подытожил Тышкевич.

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