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10 сентября • обновлено в 22:29
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Игорь Соловей
Игорь Соловей
журналист-международник Все статьи автора

Засекречивание гибели российских военных в Сирии: что за этим стоит

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На прошлой неделе СМИ сообщили об очередных потерях России в Сирии. 4 сентября в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации "Идлиб") погибло три офицера, а еще двоих сильно ранили.

Они в составе группы из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно в 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин, которые и унесли жизни военных.

Интересно, что первыми о подрыве офицеров ВС РФ на минах сообщило российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники. При этом Минобороны РФ опровергло информацию о потерях.

Российские военные в Сирии

Российские военные в Сирии

Такой подход идет в разрез с принятой практикой: участие в войне в Сирии Россия признает и пытается всячески героизировать ее участников (в отличие от "НасТамНет-ов" в Украине). Довольно же частое замалчивание фактов гибели и ранений военных может быть связано не только с желанием занизить траурную статистику по непопулярной у населения теме.

А еще и потому, что как правило речь идет о потерях в результате участия военных в аморальных поступках (изнасилованиях, мародерстве, грабежах), смертях в результате грубого нарушения мер безопасности (халатность и профанация), "пропавшими без вести". А также о тех случаях, где не осталось идентифицированных остатков тел и нет кого хоронить (в том числе в прямом смысле нечем заполнить "цинк").

"... не было возможности собрать кровь с песком для ДНК"

Похожий случай произошел еще в начале этого года – 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эр-Зор погибли 4 человека.

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Стали известны имена наемников Путина, погибших в Сирии

Несмотря на строгую цензуру, информация об их гибели активно обсуждалась в иностранных СМИ и на специализированных форумах. Министерство обороны РФ вынуждено было подтвердить гибель трех военных – но без указания фамилий погибших, обстоятельств и причин, приведших к трагедии. Однако несмотря на стремление руководства МО РФ скрыть данное событие, через несколько недель стали известны и фамилии погибших: это командир 30 отдельной мотострелковой бригады (дислокация в Самаре) полковник Еловенко Виктор Владимирович и майор Сухрад Каримов.

Известно, что автомобиль, на котором двигались погибшие военные, находился без сопровождения вооруженной охраны и умышленно уклонился от запланированного маршрута своего движения (что уже вызывает серьезные сомнения в целях и направлении их передвижения - российские военные не раз отмечались в военном беспределе).

полковник ВС РФ Виктор Еловенко

полковник ВС РФ Виктор Еловенко

Непосредственным виновником смертей стал полковник Еловенко. Именно он нарушил все военные каноны, приказав оставить конвой и по его вине в результате засады погибли люди.

Подрыв на фугасе был такой мощности, что, по словам офицеров ФСБ "не было возможности собрать крови с песком для ДНК идентификации и распределения останков".

Это, к слову, стало одной из причин утечки информации – произошел скандал вокруг идентификации останков одного из погибших российских офицеров (майора С.Каримова), родственники которого не согласились признавать его гибель и подняли шум.

Две войны – две разницы

На Донбассе российские военные, которые незаконно там присутствуют, увольняются из вооруженных сил РФ по документам задним числом (или с открытой датой) и зачисляются в "добровольцы" для защиты мифического "русского мира".

А вот в Сирии ситуация несколько иная: туда Россия вместе с военным контингентом отправила тайные частные военные кампании (ЧВК). Поэтому когда проводятся операции, которые не удобны для российского имиджа, и появляется информация о погибших кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации, то эти военные по почти до автоматизма отработанной процедуре поголовно становятся участниками вышеуказанных ЧВК.

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Если учесть, что гибель российских военнослужащих произошла накануне 23 февраля – "Дня защитника Отечества", то скорее всего эти российские офицеры просто хотели устроить себе "праздник и развлечься", используя неформальные связи и возможности местных полевых командиров.

Наряду со старшими офицерами погиб и курсант, который стажировался в роли переводчика. И это тоже повод для командования скрывать гибель.

"Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!" маршал Жуков

Такие случаи сокрытия гибели своих военнослужащих является ярким примером циничного и равнодушного отношения Москвы к ним. Во времена Второй мировой войны солдатам, которые считались пропавшими без вести в ходе боевых действий или попали в плен, вешалось клеймо "врага народа". А после этого их семьи не обеспечивались материальной помощью и такими необходимыми в те времена пайками. И вообще, жизнь следующих поколений превращалась в выживание.

Нынешняя же Россия продолжает эту пагубную советскую практику: создает "добровольческие" подразделения и многочисленные ЧВК для проведения неудобных для имиджа России операций. А потом зачисляет в их состав уволенных задним числом военнослужащих, которые дискредитировали себя в ходе защиты "русского мира" или во время сомнительной деятельности даже в официальных операциях под флагом РФ.

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Игорь Соловей Игорь Соловей
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
Новости России
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дохнет оккупант и это радует.
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Странно, что этот украинский идиот Соловей, черпает информацию в "Ведомостях", когда есть такие авторитетные российские издания, как "СПИД-Инфо" и "Джентри"!...:)
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Прохорец Артем
Прохорец Артем
сирия это хуже Афгана...намного хуже...просто чуть по другому события идут
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Прохорец Артем, ага, купа регіональних гравців - Іран, Туреччина, Ізраїль, американці, Саудівська Аравія...і більшість з них навіть частини території Сирії контролює, що "чревато"
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