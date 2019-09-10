На прошлой неделе СМИ сообщили об очередных потерях России в Сирии. 4 сентября в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации "Идлиб") погибло три офицера, а еще двоих сильно ранили.

Они в составе группы из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно в 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин, которые и унесли жизни военных.

Интересно, что первыми о подрыве офицеров ВС РФ на минах сообщило российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники. При этом Минобороны РФ опровергло информацию о потерях.

Российские военные в Сирии

Такой подход идет в разрез с принятой практикой: участие в войне в Сирии Россия признает и пытается всячески героизировать ее участников (в отличие от "НасТамНет-ов" в Украине). Довольно же частое замалчивание фактов гибели и ранений военных может быть связано не только с желанием занизить траурную статистику по непопулярной у населения теме.

А еще и потому, что как правило речь идет о потерях в результате участия военных в аморальных поступках (изнасилованиях, мародерстве, грабежах), смертях в результате грубого нарушения мер безопасности (халатность и профанация), "пропавшими без вести". А также о тех случаях, где не осталось идентифицированных остатков тел и нет кого хоронить (в том числе в прямом смысле нечем заполнить "цинк").

"... не было возможности собрать кровь с песком для ДНК"

Похожий случай произошел еще в начале этого года – 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эр-Зор погибли 4 человека.

Несмотря на строгую цензуру, информация об их гибели активно обсуждалась в иностранных СМИ и на специализированных форумах. Министерство обороны РФ вынуждено было подтвердить гибель трех военных – но без указания фамилий погибших, обстоятельств и причин, приведших к трагедии. Однако несмотря на стремление руководства МО РФ скрыть данное событие, через несколько недель стали известны и фамилии погибших: это командир 30 отдельной мотострелковой бригады (дислокация в Самаре) полковник Еловенко Виктор Владимирович и майор Сухрад Каримов.

Известно, что автомобиль, на котором двигались погибшие военные, находился без сопровождения вооруженной охраны и умышленно уклонился от запланированного маршрута своего движения (что уже вызывает серьезные сомнения в целях и направлении их передвижения - российские военные не раз отмечались в военном беспределе).

полковник ВС РФ Виктор Еловенко

Непосредственным виновником смертей стал полковник Еловенко. Именно он нарушил все военные каноны, приказав оставить конвой и по его вине в результате засады погибли люди.

Подрыв на фугасе был такой мощности, что, по словам офицеров ФСБ "не было возможности собрать крови с песком для ДНК идентификации и распределения останков".

Это, к слову, стало одной из причин утечки информации – произошел скандал вокруг идентификации останков одного из погибших российских офицеров (майора С.Каримова), родственники которого не согласились признавать его гибель и подняли шум.

Две войны – две разницы

На Донбассе российские военные, которые незаконно там присутствуют, увольняются из вооруженных сил РФ по документам задним числом (или с открытой датой) и зачисляются в "добровольцы" для защиты мифического "русского мира".

А вот в Сирии ситуация несколько иная: туда Россия вместе с военным контингентом отправила тайные частные военные кампании (ЧВК). Поэтому когда проводятся операции, которые не удобны для российского имиджа, и появляется информация о погибших кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации, то эти военные по почти до автоматизма отработанной процедуре поголовно становятся участниками вышеуказанных ЧВК.

Если учесть, что гибель российских военнослужащих произошла накануне 23 февраля – "Дня защитника Отечества", то скорее всего эти российские офицеры просто хотели устроить себе "праздник и развлечься", используя неформальные связи и возможности местных полевых командиров.

Наряду со старшими офицерами погиб и курсант, который стажировался в роли переводчика. И это тоже повод для командования скрывать гибель.

"Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!" – маршал Жуков

Такие случаи сокрытия гибели своих военнослужащих является ярким примером циничного и равнодушного отношения Москвы к ним. Во времена Второй мировой войны солдатам, которые считались пропавшими без вести в ходе боевых действий или попали в плен, вешалось клеймо "врага народа". А после этого их семьи не обеспечивались материальной помощью и такими необходимыми в те времена пайками. И вообще, жизнь следующих поколений превращалась в выживание.

Нынешняя же Россия продолжает эту пагубную советскую практику: создает "добровольческие" подразделения и многочисленные ЧВК для проведения неудобных для имиджа России операций. А потом зачисляет в их состав уволенных задним числом военнослужащих, которые дискредитировали себя в ходе защиты "русского мира" или во время сомнительной деятельности даже в официальных операциях под флагом РФ.

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