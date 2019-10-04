Новости из США. Четверг, 3 октября. Показания и переписка Волкера.

* Бывший специальный посланник по Украине Курт Волкер в течение 9-ти с половиной часов давал в четверг показания на совместных закрытых слушаниях комитетов по разведке, иностранным делам и надзорного комитета Палаты Представителей. Волкер также представил в комитеты документы, в частности текстовые сообщения и электронную переписку, участником которой он был.

* Поздно вечером в четверг председатели трех комитетов по разведке (Адам Шифф), по иностранным делам (Элиот Энгел) и надзорного (Элайджа Каммингс) обратились с письмом к коллегам, членам Палаты Представителей (перевожу часть письма по тексту, опубликованному на сайте комитета по разведке):

- "Дорогие Коллеги:

Президент и его помощники участвуют в проведении кампании дезинформации и дезориентации в своей попытке добиться того, чтобы вовлечение иностранных правительств в наши выборы было признано нормальным.

Мы все имели возможность ознакомиться с содержанием телефонного разговора Президента Трампа, в котором он многократно требовал от президента Украины начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, и это было сделано сразу после того как Президент Украины попросил об американской военной помощи для противостояния российской агрессии.

Президент (Трамп) утверждает, что он не сделал ничего противозаконного. Еще более потрясает, что сейчас он открыто и публично призывает другое иностранное правительство - китайское - начать их собственное фиктивное расследование против Байденов, чтобы достичь своих личных политических целей.

Новости Украина может капитулировать в ближайшие дни

Это не нормально и не приемлемо. Это неэтично, непатриотично и неправильно. Американские президенты никогда не должны давить на иностранные державы, чтобы они помогали преследовать внутренних политических соперников. Открытое участие в этих потрясающих злоупотреблениях Президента Трампа не может оставить его без ответственности за нарушения законов и его серьезные преступления против Конституции.

На этой неделе нынешние и бывшие должностные лица Госдепартамента начали сотрудничать с расследованием, приводящемся в порядке импичмента, представив документы и назначив даты дачи показаний. Уже из первого массива полученных материалов сразу стало понятно, почему госсекретарь Помпео пытался заблокировать предоставление этими госслужащими информации.

Комитеты обладают сейчас текстовыми сообщениями, которыми обменивались Курт Волкер, бывший специальный представитель по переговорам в Украине, Вилям "Билл" Тэйлор, временный поверенный в делах США в Украине, Гордон Сондланд, посол США в ЕС, Андрей Ермак, помощник Президента Украины Зеленского, агент президента Руди Джулиани и другие.

Эти текстовые сообщения отражают серьезную обеспокоенность, высказанную чиновником Госдепартамента (временным поверенным Тэйлором - И.А.) по поводу пагубных последствий остановки критически важной военной помощи Украине и подчеркивают важность организации встречи между президентом Трампом и украинским президентом без дальнейших задержек. Он (Тэйлор - И.А.) также прямо выразил обеспокоенность тем, что эта крайне важная военная помощь была приостановлена, а встреча двух президентов отложена, чтобы оказать дополнительное давление на Украину, с тем, чтобы заставить ее выполнить требование президента (Трампа) о проведении политически мотивированных расследований.

Наше расследование будет продолжаться в ближайшие дни. Мы надеемся, что каждый член Палаты присоединится к нам и осудит в самым решительным образом открытое пренебрежение президентом важнейшими ценностями американских граждан и встанут на защиту нашего демократического процесса от иностранного вмешательства".

* Комитет опубликовал поздно вечером в четверг переписку, о которой речь идет в письме, на 25 страницах.

- Подробности опишу в субботне-воскресном дайджесте. Сейчас - очень коротко. Переписка удручает. Крайне удручает.

- Из нее с очевидностью следует, что Трамп и Джулиани решили использовать Украину для достижения исключительно двух своих целей - получения компромата на Байдена, компиляции доказательств, что это Украина похитила информацию с серверов демократов в 2016 году в заговоре с ними и, таким образом, Россия вообще не при чем, компиляции доказательств невиновности Манафорта.

Для получения всего этого Трамп приказал заморозить военную помощь Украине, поставил условием встречи с Зеленским в Белом Доме то, чтобы Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина проведет требуемые им расследования.

- Из переписки также следует, что Волкер был задействован в давлении на новые власти Украины, организовал встречу Джулиани с Еромаком, вместе с Сондландом готовил заявление с обещаниями провести требуемые расследования, которого требовали от Зеленского. Хотя, нужно отметить, что при этом Волкер пытался объяснить Джулиани, что он находится в плену ложных конспиролонических теорий и его источники информации об Украине снабжают его неверными сведениями. Также нужно отметить, что Зеленский такого заявления не сделал, несмотря на сильное давление, оказанное на него и его окружение.

- Более всех в давлении на новые власти Украины был задействован посол США в ЕС Сондланд, являющийся политическим назначенцем Трампа и получившим эту должность за большие финансовые вливания в предвыборный фонд Трампа.

- Из этой переписки также следует, что единственным человеком, из участвовавших в переписке, который очень твердо и последовательно отстаивал и реальные национальные интересы и США, и реальные национальные интересы Украины является временный поверенный в делах США в Украине Билл Тэйлор. Он постоянно писал своим коллегам, что остановка помощи Украине, откладывание встречи на высшем уровне - это все, что нужно России, для достижения своих целей. В одном из сообщений, адресованным своим коллегам, он написал:

"Я считаю, что это сумасшествие - отказывать в помощи в области безопасности, чтобы получить содействие в проведении своей политической кампании".

- Из этой переписки также следует, что реальными представителями Трампа по отношениям с Украиной, определявшими по сути политику и проводившими ее в последнее время, являлись Джулиани и Сондланд.

* Газета Уолл Стрит Джорнал со ссылкой на свои источники сообщила, что бывшая посол США в Украине Йованович была уволена Трампом по настоянию Джулиани. Йованович резко отрицательно относилась вовлеченности Джулиани в политику в отношении Украины и отказывалась содействовать ему в его "миссии".

Спасибо всем, кто прочитал.

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