Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Игнорирование карантина: "мы за ценой не постоим"

12.3т

Белорусское внешнеполитическое ведомство лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала за репортажи о распространении в стране смертельного коронавируса. Журналисты Первого канала - а его программы могут смотреть не только подданные Владимира Путина, но и подданные Александра Лукашенко - рассказали зрителям о последствиях отсутствия ограничений во время пасхальных праздников и "республиканского субботника", вспышке болезни в небольшом городке Столбцы под Минском и прочих печальных реалиях жизни в стране, жители которой стали заложниками дурости и равнодушия стареющего совкового диктатора. И предупредили, что это может быть только началом кошмара: если не будет ограничительных мер, белорусская система здравоохранения просто не выдержит.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

У журналистов Первого канала по большому счету просто нет выбора. Они вынуждены говорить правду о ситуации с коронавирусом просто потому, что если начать хвалить Лукашенко и скрывать факты, это поставит под сомнение меры, которые принимаются в России. Более того, можно предположить что Александр Лукашенко избрал такую стратегию (не)борьбы с коронавирусом именно для того, чтобы поставить эти меры под сомнение. Чтобы показать: в то время как "великий и ужасный" Владимир Путин самоизолировался в новоогаревском бункере, он, Лукашенко, бесстрашно ездит по своей стране, утверждает, что никакой опасности нет, и даже готовится к параду - несмотря на отмену мероприятия в российской столице.

Таким образом, именно Лукашенко оказывается прямым наследником советских бонз - тех самых, что забрасывали немецкие танки телами советских солдат или проводили первомайские демонстрации после Чернобыля. В Советском Союзе ценность человеческой жизни стремилась к нулю и, конечно, никакой генеральный секретарь ЦК никогда не отменил бы парад или демонстрацию из-за какого-то там невидимого коронавируса, даже если бы знал, что в результате вымрут города. Торжественное заседание, парад, демонстрация - во всем этом ритуале, дотошно копировавшем церковные обряды, был смысл существования коммунистической бессмыслицы. И эта бессмыслица всегда гордилась именно тем, что никогда не пасовала перед ритуалом. Заседание - в метро, с парада - на фронт, а есть ли у участников парада оружие, чтобы обороняться от врага, к делу отношения не имеет. Главное - промаршировали перед вождем.

И в этом смысле Лукашенко действительно получает почетный приз в виде парада, получает патент на дальнейшее умерщвление белорусов. Но, конечно, интереснее всего ответить на вопрос: почему он, а не Путин?

Как это ни парадоксально прозвучит, дело не в самих диктаторах. Дело в 90-х - тех самых "проклятых 90-х", которые вызывают такое раздражение у Путина и "запутинцев". Тех самых 90-х, которые были в России и которых фактически не было в Беларуси.

Эти 90-е установили новые "красные линии" именно с точки зрения понимания ценности человеческой жизни, начали процесс излечения общества от сталинизма, прерванный появлением Путина. Именно поэтому сформировалось четкое понимание того, что первомайская демонстрация во время Чернобыля - это преступление, а не доблесть. Именно поэтому еще в начале своего правления Путин так опростоволосился с "Курском". Именно поэтому российское общество так реагировало на Буденновск, Дубровку, Беслан. Именно поэтому российские власти прячут могилы погибших в Украине и Сирии и не позволяют своим пропагандистам рассказывать правду о жертвах новых кремлевских войн. Путин может позволить себе многое - но не демонстративное пренебрежение жизнями россиян.

И именно поэтому Лукашенко оказался сегодня лучшим учеником людоеда, приветствовавшего участников первого победного парада и никогда не задумывавшегося о цене своих побед. И преуспевшего в этом настолько, что даже спустя десятилетия его осиротевшие подданные романтически распевали "мы за ценой не постоим".

Вот это "мы за ценой не постоим" и было советской нормой. И осталось трагической нормой доживающего свое постсовка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Беларусь
Источник
Источник: Грани
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
4
Смешно
70
Интересно
52
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
сколько лукашенко не корми,а г.внорасия идет нах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шматок Сергій
Шматок Сергій
в тему- Александр Лукашенко: «За что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что творится» https://echo.msk.ru/blog/day_video/2637541-echo/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Данные (официальные) по Беларуси. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги