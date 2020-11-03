ИГИЛ взял ответственность за атаки в Вене: СМИ показали видео с ликвидированным террористом

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене. СМИ распространили кадры с террористом, которого, предположительно, ликвидировали полицейские после атаки.

Информационное агентство террористов Amaq разместило его фото и видеообращение (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Как отмечает Reuters, именно он был убит после нападения 2 ноября.

В заявлении сказано, что некий Абу Дагна аль-Олбани является их "солдатом Халифата".

В обращении он присягает на верность главарю ИГИЛ Абу Ибрахиму аль-Хашими аль-Курейши.

Его фотографию также опубликовал аналитический портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность джихадистов в интернете.

(Видео – Amaq)

Ранее СМИ сообщали, что ликвидированным террористом был 20-летний уроженец Вены с албанскими корнями.

Как писал OBOZREVATEL, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом. По данным полиции Вены, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

В результате теракта погибли пять человек и 22 получили ранения.