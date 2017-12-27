Иерусалим - столица: Израиль "отблагодарит" Трампа за 2,5 миллиарда

В Израиле в нескольких десятках метров от Стены Плача в Еврейском квартале Иерусалима построят железнодорожную станцию, которая будет названа в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет газета "Едиот Ахронот", передает "Медуза".

Соответствующий проект одобрил министр транспорта Израиля Исраэль Кац.

Станция около Стены Плача должна стать частью строящейся линии для скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим. Проект, который позволит добраться из одного города в другой на поезде за 28 минут, оценивается в 2,5 миллиарда шекелей.

Напомним, 6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива.

Как известно, палестинцы считают восточную часть Иерусалима своей территорией. Эти земли в 1967 году отбила армия Израиля, и в 1980-м постановлением парламента присоединила к остальной части города. При этом ООН считает восточный Иерусалим оккупированной территорией.