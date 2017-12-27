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Иерусалим - столица: Израиль "отблагодарит" Трампа за 2,5 миллиарда

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В Израиле в нескольких десятках метров от Стены Плача в Еврейском квартале Иерусалима построят железнодорожную станцию, которая будет названа в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет газета "Едиот Ахронот", передает "Медуза".

Соответствующий проект одобрил министр транспорта Израиля Исраэль Кац.

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Станция около Стены Плача должна стать частью строящейся линии для скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим. Проект, который позволит добраться из одного города в другой на поезде за 28 минут, оценивается в 2,5 миллиарда шекелей.

Напомним, 6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива.

Как известно, палестинцы считают восточную часть Иерусалима своей территорией. Эти земли в 1967 году отбила армия Израиля, и в 1980-м постановлением парламента присоединила к остальной части города. При этом ООН считает восточный Иерусалим оккупированной территорией.

Персона
Дональд Трамп
Место
ИзраильИерусалим
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