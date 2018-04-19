"Иди и умри!" В Британии девушку впервые осудили за домашние пытки 

В Великобритании 22-летнюю Джордан Уорт приговорили к тюремному заключению за домашнее насилие, что стало первым приговором по данной статье, вынесенным женщине.

Джордан Уорт годами издевалась над своим молодым человеком - 22-летним Алексом Скилом, который болен гидроцефалией (водянкой головного мозга). По словам парня, она причиняла ему как физический, так и моральный вред, сообщает ВВС.

Алекс Скил рассказал, что познакомился с девушкой в Бедфордском колледже, когда ему было 16 лет. Это были его первые серьезные отношения.

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По данным британских СМИ, Джордан Уорт росла в благополучной семье, хорошо училась в школе и в Университете Хартфордшира. Она хотела стать педагогом, была волонтером в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке.

По его словам, снимки счастливой пары были всего лишь красивой картинкой, а настоящее насилие с ее стороны началось 9 месяцев назад с простых толканий и тычков, однако постепенно переросло в угрожающие масштабы. Родственники парня видели, что она оказывает на него давления, но не думали, что это физическое насилие.

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"Я помню, как однажды она ударила меня по голове штекером для ноутбука, у меня началось кровотечение, я сказал: "Пожалуйста, помоги мне". Я наклонил голову, кровь продолжала течь. Она пошла вверх по лестнице, я снова попросил: "Пожалуйста, помоги мне", а она сказала: "Иди и умри!" - рассказал Алекс, добавив, что вскоре она стала поливать его кипятком, когда он спал.

"Меня будила боль от кипящей воды на моей коже. Иногда я просыпался посреди ночи, когда это случалось", - отметил он.

Алекс Скил за время совместного проживания с девушкой потерял 18 кг и весил около 44 кг, его тело покрылось ушибами и ранами. Джордан Уорт запрещала ему посещать врачей и родственников.

Насилие прекратилось в июне 2017 года, когда их соседи вызвали полицию, испугавшись жутких криков. Прибывшие врачи диагностировали у молодого человека увечья на руке и ожоги второй и третьей степени.

"Мне сказали, что если бы я остался там дольше, я бы умер. Врачи и полицейские сошлись во мнении: мне оставалось прожить еще дней 10", - говорит Алекс.

После этого Скил переехал к своим родителям в Бедфорде.

В ходе процесса в Королевском суде Лутона судья отметил, что Уорт призналась в насилии в отношении экс-бойфренда. Ее приговорили к 7,5 годам заключения и запретили видеться с Алексом Скилом.

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