Идет на выборы: Трамп пообещал историческое событие

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня 2019 года официально объявит о своем участии в президентских выборах 2020 года. При этом он пообещал американцам настоящий "исторический митинг" по этому поводу.

Такое сообщение появилось в Twitter. "Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, в центре Amway на 20 тыс. мест", – сказал он.

При этом Трамп пригласил всех поучаствовать в историческом событии, как он говорит.

Дональд Трамп

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I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ писали, что Трамп не видит ничего зазорного в "российском вмешательстве" в американские выборы и надеется "благодаря усилиям" Кремля вновь одержать победу в 2020 году.

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