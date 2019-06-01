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Идет на выборы: Трамп пообещал историческое событие

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Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня 2019 года официально объявит о своем участии в президентских выборах 2020 года. При этом он пообещал американцам настоящий "исторический митинг" по этому поводу.

Такое сообщение появилось в Twitter. "Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, в центре Amway на 20 тыс. мест", – сказал он.

При этом Трамп пригласил всех поучаствовать в историческом событии, как он говорит.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ писали, что Трамп не видит ничего зазорного в "российском вмешательстве" в американские выборы и надеется "благодаря усилиям" Кремля вновь одержать победу в 2020 году.

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Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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