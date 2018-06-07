Пока мы не отметим день победы, когда последний оккупант покинет нашу землю или уйдет в нее в качестве гумуса на нужную глубину, мы будем вынуждены писать о противнике, хотим мы того или нет. Это нужно делать потому, что Украина пережила множество оккупантов и большинство из них было легко определить по их языку. Ордынцы говорили на своем языке, татары – на своем, а в предпоследнем случае, оккупанты разговаривали на немецком, хоть и не все. Например, оккупированная ныне часть Донбасса, немецкий слышала не долго, тыловые части оккупационных войск состояли из итальянцев и румын, с которыми сложились самые теплые отношения, а воспоминания о времени оккупации, было светлым пятном в памяти совков. Потом вернулись большевики и продолжилась самая длительная и тяжелая оккупация, которую пережила наша Родина – оккупация московитская. Самое тяжелое, что было в ней – оккупант разговаривал на понятном языке и что самое отвратительное, он постепенно убивал нас, нашу культуру, нашу память и наш язык. Там, где ему это вполне удалось, появились переселенцы из самых вонючих дыр Московии, а с собой они привезли уже свои обычаи и свой рабский менталитет. Это стало аналогом насильственного заражения организма, смертельной болезнью.

Теперь, когда оккупант снова пытается вернуться и когда идет война, эта дрянь работает на свой таежный дух, да и сама война стала следствием наличия этой заразы в теле Украины. В связи с этим, любая борьба с инфекцией, начинается со способности организма отличить чужеродные организмы в своем теле. Без этого невозможно бороться с болезнью и в конце концов – выздороветь. Поэтому, важно понимать характер заразы, ее виды и пути заражения.

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То, что уже оказалось внутри Украины, мы видим прямо сейчас. Наиболее зараженными оказались Крым и весь Восток Украины, граничащий с Московией, но попытки впрыснуть новые, модифицированные виды заразы – не прекращаются. Один из самых опасных патогенов носит имя "не такой русский". По большому счету, он действительно – не такой, но не в том понимании этого выражения, которое ему придают.

Привычную дрянь очень хорошо видят те наши граждане, кто вынужден пересекать линию фронта. Разница между тем, что они видят на оккупационных блокпостах и на наших контрольных пунктах, повергает их в шок. Особенно, когда это путешествие совершается впервые за время оккупации. Тут уже не нужны ни подробные описания, ни обоснования. Просто включай глаза, уши и нос. Даже вонь у этих подонков особенная.

"Другие русские" устроены несколько сложнее и часто – сбивают с толку наших соотечественников. В общем, внутренних отличий там нет, это все те же потомки ордынцев, считающих рабство – синонимом стабильности и спокойствия, но они имеют наружный слой благопристойности, который прикрывает их банальную сущность.

Между прочим, этот слой появляется сознательно. Они четко понимают свое отвратительное нутро, а потому – прячут его искусственным налетом цивилизованности. То есть, осознания своей коренной дряни не приводит к желанию выпихнуть ее из себя. Это и есть их внутренняя суть и внутренний идентификатор, который они не желают потерять. Но эти персонажи достаточно умны для того, чтобы понимать дрянь их сущности, в отличие от остальной массы была, которое и скрывать-то ничего не может и не хочет.

Вот эта перекрашенная публика и пытается прикинуться "друзьями", но только для того, чтобы проникнуть поглубже, прикинуться своим, а уж потом – проявить свою сущность. Вот в этом и есть основной смысл "не таких русских".

Кого из них не возьми, он обязательно допустит прорыв своего внутреннего мира, через искусственно созданную оболочку. Вот свежий пример артиста Михаила Ефремова, которым долго восторгались наши соотечественники за дерзкие стишки против Путина. Так вот, Миша выдал речь уже собственного производства, а не в виде стихов Орлуши или Быков, таких же "не таких", как и сам Ефремов. Так вот, он предложил дать Украине газ, в оплату за Крым.

Его не смутил тот факт, что в начале 90-х, американцы, например, могли бы предложить "ножки Буша" за Сибирь или они же, осенью 1941 – за ту же Сибирь могли предложить Лендлиз. Но это – другая история, в которую эти организмы никогда не погружаются. Предлагая это, Миша даже не в курсе того, что Украина уже более двух лет не покупает газ у РФ. Мало того, по разным судебным искам, его страна должна порядка девяти миллиардов долларов Украине, именно по газовым контрактам. Это насколько надо быть "не таким", чтобы нести подобную чушь?

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Но тут дело не в Ефремове, а в таких как он. Ефремов – на виду и нам проще рассуждать на его примере обо всей знаменитой публике, которая прикидывается друзьями. Главное же здесь в том, что эта рабская шобла, пытается сохранить свой внутренний яд, желчь и гной, даже понимая, что этот такое.

Вот просто вчера, на одном из пограничных переходов между РФ и Финляндией, российские пограничники обнаружили тайник в запаске одного из автомобилей гражданина РФ. Он пытался ввезти 37 кг финского сыра. То есть, этот субъект понимает, что его страна – помойка и там уже нет даже нормальной еды. Причем, он это видит в динамике. Еще 5 лет назад он мог пойти в ближайший магазин и купить все, что пожелает, а теперь – засовывает сыр в колесо. Он понимает, что за 5 лет многое изменилось и догадывается, что будет еще хуже, но будет рабом, быдлом и орать "Крымнаш", а на машине напишет "Наберлин". И это как раз та публика, которая понимает, во что превратилась их страна. Они едут покупать еду к финнам, но в душе хотели бы захватить соседа, чтобы он им готовил сыр, хлеб не из фуража и прочее. Хотя, история говорит о том, что все территории, которые удавалось захватить, превращались в клон российского сортира. Тем не менее, они даже не думают что-то менять в своей стране или в своей душе. Вот это все, что надо знать о "не таких", коих там 100%, без единого исключения.