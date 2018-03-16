И руки не подал: глава МИД Британии "опустил" посла России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече с послом России в Лондоне Александром Яковенко не пожал ему руку.

Как передает ТАСС, ссылаясь на слова дипломата, Джонсон "всем своим видом продемонстрировал возмущение политикой России".

"Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия… Но мы воспринимаем все эти вещи спокойно", - рассказал Яковенко.

"В частности, я спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать заявления и угрозы в парламенте нанести киберудар против России, но мне ничего не ответили, сказав: "Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли", — добавил дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля. 15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

Как писал "Обозреватель", глава МИД Британии заявил, что Путин лично отдал приказал отравить экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.