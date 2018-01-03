И пусть Донбасс подождет: НАТО сделал предательское предложение Путину

НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический диалог с Москвой, а также за усиление военных связей.
Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает "Лента.ру".
"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", — сказал Столтенберг.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать - в том числе, по линии военных связей.
В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.
Как сообщал "Обозреватель", ранее американские аналитики спрогнозировали, какой была бы война с Россией.
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