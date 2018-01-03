И пусть Донбасс подождет: НАТО сделал предательское предложение Путину

НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический диалог с Москвой, а также за усиление военных связей.

Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает "Лента.ру".

"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать - в том числе, по линии военных связей.

В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американские аналитики спрогнозировали, какой была бы война с Россией.