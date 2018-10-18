Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты. Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты. Зомбоящик круглосуточно, годами, начинает вливать прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить.

Потом в колледже - да, да, том самом колледже, принимают план противодействия терроризму на 2017-2018 год, о чем слыхом не слыхивали все двадцать пять лет до этого. Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину. А потом парень, у которого вкотнакте картинки про "Новороссию" и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, покупает помповик и идет стрелять направо и налево без разбора.

И правда, при чем здесь Россия...